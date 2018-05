München (o.l.), Dortmund (o.r.), Berlin (u.l.) und Mönchengladbach (u.r.). Die Fortuna und ihre Fans freuen sich zahlreiche Bundesliga-Auswärtsfahrten in große Stadien. In den meisten der 17 Heimspielstätten ihrer Konkurrenten spielte der Club zuletzt in der Saison 2012/13. Fotos (4): dpa