Ruder-Nachwuchs der Germania war bei der Talentiade in Essen.

Vier Mädchen und fünf Jungen vom Ruderclub Germania Düsseldorf (RCGD) hatten bei der Talentiade beim Gastgeber TVK Essen mit etwa 200 Nachwuchsruderern gemeinsam Spaß am Sport in der Sporthalle in Essen-Kupferdreh. Piet Wegner als jüngster Germane war mit Platz vier am nächsten am Medaillenrang dran. Erst seit Januar ist Piet Wegner, der beim Tag der offenen Tür des Lessing-Gymnasiums auf den Ruderclub aufmerksam wurde, im Verein. „Er hat sich toll angestrengt“, lobt RC-Trainer Jens Bordihn den Neuling. Von 21 Teilnehmern des Jahrganges 2007 belegte er nach den vielen sportlichen Übungen den vierten Platz.

Die zweitjüngste Germania-Teilnehmerin Carla Bültmann (2006), die im vorigen Jahr über das Sommercamp zum Rudern kam, wurde Siebte von zwölf Teilnehmerinnen. Weitere drei Mädchen (2004) belegten die Plätze 17, 19 und 28 (von 30 Teilnehmerinnen).

Bei den Jungen des Jahrganges 2004 wurden durch die Germanen die Plätze 17, 39 und 41 (von 58 Teilnehmern erreicht. Kasimir Otto konnte sich in das erste Drittel kämpfen. Lennox Wollenweber und Maximilian Kellner konnten sich am Ende des zweiten Drittels die Plätze sichern und ließen somit noch viele andere Jungen hinter sich. Auch Filip Gronebaum (2005) war bei den Übungen auf dem Pedalo, dem Ruderergometer oder mit dem Springseil mit Freude dabei, lief und sprang ordentlich schnell und weit oder kletterte geschickt über den Parcours.