Düsseldorf. „Sport im Park“ ist in Düsseldorf nach dem vergangenen Jahr auch 2017 wieder ein sehr erfolgreiches Projekt. Die unverbindlichen und kostenlosen Gesundheits- und Fitnesskurse, die im Auftrag der Stadt von qualifizierten Trainern durchgeführt werden, stoßen auf eine gute Resonanz. Bis Mitte Juli nahmen schon mehr als 4500 Düsseldorfer an rund 150 Freiluft-Angeboten teil.

Das entspricht einem Durchschnitt von über 30 Teilnehmern pro Kurs. Auch die Cycling-Kurse, die zum Grand Départ der Tour de France am Apolloplatz veranstaltet wurden, wurden gut angenommen. Insgesamt haben rund 120 Begeisterte auf stationären Fahrrädern in die Pedale getreten.

Bis zum 1. Oktober haben alle Interessierten noch Zeit, sich an den 15 Sportangeboten pro Woche zu beteiligen. Die Kurse finden bei jedem Wetter statt – auch in den Sommerferien und an Feiertagen.

Stadtdirektor und Sportdezernent Burkhard Hintzsche erklärt: „’Sport im Park’ findet mittlerweile in rund 40 Städten deutschlandweit statt. Ich bin froh, dass auch wir den Bürgern eine langfristige Perspektive zur sportlichen Aktivität bis in den Herbst hinein bieten können, und damit den Bedürfnissen zu einer nachhaltigen Bewegungsförderung entsprechen.“ Weitere Informationen zu dem Projekt „Sport im Park“ finden sich im Internet unter:

duesseldorf.de/sportamt/sport-im-park