Mehrere etwa ein Zentimeter große Spinnen entdeckte eine junge Mutter am Dienstag gegen 9.24 Uhr im Keller ihres Hauses am Lahnweg. Da sie befürchtete, es könnte sich um die giftige „Schwarze Witwe“ handeln, alarmierte sie über Notruf die Feuerwehr. Deren Reptilienexperte konnte sie anhand von Fotos und Videos beruhigen. Es handelte sich bei den Tierchen um heimische Webspinnen, die ungefährlich sind. Die Frau beförderte sie anschließend selbst in die freie Natur.