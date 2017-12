Mamerow ist einer der wenigen noch verbliebenen klassischen Läden für Spielwaren. Ein Besuch in der Welt des Spielzeugs.

Düsseldorf. Petra Mamerow handelt mit Glücksversprechen. Sie stapeln sich im Regal bis unter die Decke, verpackt in Kartons und Plastikschachteln. Oder sie gucken einen mit großen Kulleraugen an. Die lilagefiederte Plüschtiereule ist ein so genannter Glubschi. „Die sind zurzeit sehr beliebt“, sagt Mamerow. Und sie sind deutlich günstiger als die Steifftiere, die daneben ein schmales Regal beschlagnahmen.

Es ist die große, weite Welt des Spielzeugs, die sich in Benrath an der Cäcilienstraße auf gerade einmal 125 Quadratmetern entfaltet und die vor Weihnachten besonders gefragt ist. 10 000 verschiedene Artikel haben bei Spielwaren Mamerow ihren Platz. Die Regale sind voll, aber es ist nicht unordentlich, alles hat seinen Platz.

Barbie wurde ganz nach unten ins Regal verbannt

Im unter Neonröhren und auf graublauem Teppich nüchtern eingerichteten Geschäft widersteht die 60 Jahre alte Mamerow mit Kurzhaarschnitt, randloser Brille und freundlichen Augen den Unwägbarkeiten, denen ihre Branche ausgesetzt ist. In der Innenstadt haben klassische Spielzeugläden aufgegeben – vom Imaginarium bis hin zu Klassikern wie Schaper und Lütgenau, was nach 134 Jahren schließen musste. Und selbst Toys „R“ Us hat Insolvenz angemeldet.

„Vor allem der Online-Handel hat der Branche zugesetzt“, sagt Sven Schulte, Handelsreferent bei der IHK. Die hohen Mieten in der City täten ihr Übriges. Aber: „In den Stadtteilen gibt es noch die inhabergeführten Läden, die eine große Bandbreite abdecken und den besonderen Zauber versprühen.“ Dazu zählen das Spielschiff an der Kaiserswerther Straße, Hobby und Spiel Müller an der Benderstraße, Phantasalto an der Belsenstraße und Hotzenplotz Spielwaren in Angermund. Mehr ist es nicht. Abgesehen zumindest von Spezialgeschäften – für Rollenspiele, von Steiff in der Kö-Galerie und Playmobil in den Bilker Arcaden sowie dem Filialisten Intertoys an der Friedrichstraße.

Mamerow, die noch bei Lütgenau ihre Prüfung gemacht hat, fühlt sich nicht existenziell bedroht. „Dadurch, dass es weniger Geschäfte gibt, hat sich unser Einzugsgebiet vergrößert.“ Sogar aus Monheim, Langenfeld, Dormagen und Neuss kämen Kunden. Wie sie es geschafft hat, sich zu behaupten? „Mit viel Arbeit und Liebe zum Beruf.“ Wichtig sei ihr immer gewesen, Zeit für die Kunden zu haben und menschlich mit ihren Mitarbeitern umzugehen. „Da ist eine Familie geworden.“ Und Ingrid Baxmann nickt, die seit 23 Jahren im Laden arbeitet. Auch die beiden Söhne von Mamerow helfen mit, bei Buchhaltung und Facebook-Auftritt.