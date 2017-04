Piet (l.) , Romy und Joachim aus der Kita „Pünktchen und Anton“ kletterten am Dienstag bei der Eröffnung des sanierten Spielplatzes am Schwanenmarkt. Die Kita-Kinder wurden bei der Planung nach ihren Wünschen gefragt.

Der Spielplatz am Schwanenmarkt wurde für 220 000 Euro saniert – Kita und Maxschule planten mit.

Düsseldorf. Barbara Engelhardt-Zimmermann ist sehr zufrieden. Die Leiterin der Kita „Pünktchen und Anton“ schaut am Dienstag zu, wie ihre Kita-Kinder auf dem Spielplatz am Schwanenmarkt klettern und spielen. Denn der Platz ist gerade neu eröffnet nach mehrmonatiger Bauzeit. 220 000 Euro hat die Stadt im Rahmen des Masterplans Spielplätze für die Modernisierung ausgegeben. Neu gestaltet wurde er auch nach den Plänen und Wünschen der Kita-Kinder und der Schüler der Maxschule.

„Wichtig war unseren kleineren Kindern, dass das kleine Spielhaus erhalten bleibt“, berichtet Engelhardt-Zimmermann von den zwei Workshops, die das Gartenamt mit den Kindern vor Ort gemacht hatte. Auch die Matschanlage, die sich zuvor am Rand befand, ist nun in den 700 Quadratmeter großen Sandbereich integriert. Die größeren Kinder hatten sich mehr Klettergeräte gewünscht.

Es gibt aber sogar eine Hängematte. „Die hatten die Kinder sich für die Erzieher und Lehrer gewünscht“, erzählt die Leiterin der Kita an Haroldstraße und lacht. Sie selbst berichtet bei der Eröffnung von einem weiteren Vorteil: „Wenn wir mit den Kindern auf den Spielplatz gehen, brauchen wir keine dritte Aufsicht mehr.“

Neue Sichtachsen bieten bessere soziale Kontrolle und Transparenz

Die bessere soziale Kontrolle hat bauliche Gründe. So erläutert Umweltdezernentin Helga Stulgies: „Es war uns wichtig, die Mauer zu durchbrechen. So hat man jetzt Sichtachsen zum Bolzplatz und zum Bereich der Tischtennis-Platten.“ Der gesamte Stadtplatz wirkt nun durch die Maueröffnungen transparenter. Im Zuge der Sanierung wurde am Spielplatz auch ein ehemaliger Eingang Richtung Altstadt wieder geöffnet. Die Einfassungsmauer bleibt erhalten, sie soll aber noch farblich gestaltet werden.

Thematisch zum Schwanenmarkt und nahen Schwanenspiegel passend, wurde der 1000-Quadratmeter-Platz auch gestaltet. So liegt mitten auf dem Platz ein großes Beton-Schwanen-Ei mit Kletternest. Für die größeren Kinder gibt es im westlichen Bereich eine Doppelschaukel, eine Spielgerätekombination mit Holzpodest und Rutsche. Daran gliedert sich eine Schilf-Kletterlandschaft mit Hangelstangen, Seilen und Reck an.

Spielplatz war vor mehr als 30 Jahren angelegt worden

Masterplan Spielplätze Auch wenn gespart werden soll: Umweltdezernentin Helga Stulgies betonte am Dienstag, dass der Masterplan Spielplätze fortgeführt werde. Seit 2004 werden pro Jahr acht bis zwölf der Plätze saniert. Insgesamt gibt es in der Stadt 435 öffentliche Spielplätze, darunter auch vier Abenteuer- sowie Wasser- und Waldspielplätze. Verkehrssicherheit und Sauberkeit werden wöchentlich und an manchen Standorten täglich vom Gartenamt kontrolliert. Nach Möglichkeit werden die Spielplätze nach 30 Jahren neu gestaltet.

Die kleineren Kinder können sich in der Nestschaukel vergnügen. Für sie gibt es auch ein Spielpodest mit Rutsche und Schwebebalken. Nicht nur an heißen Tagen wird bestimmt an der überarbeiteten Wassermatschanlage viel los sein.

Rundum können sich auch die Erwachsenen am Schwanenmarkt gut erholen. Es gibt Einzelbänke, Tische und Bänke sowie ein großes Sitzpodest. Der Spielplatz ist von zwei Lindenreihen umrahmt.

Der ursprüngliche Spielplatz in der Carlstadt wurde in den 1980er Jahren angelegt. Nach Möglichkeit werden die Spielplätze in der Stadt nach rund 30 Jahren neu gestaltet und modernisiert.

Der neue Spielplatz soll zum Treffpunkt werden. So kündigt Barbara Engelhardt-Zimmermann an, dass es dort gemeinsam mit den Max-Schülern, die ja zurzeit Osterferien haben, noch ein Stadtteilfest geben wird.