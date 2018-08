Seit Monaten hatte die Kripo gegen die Täter ermittelt. Mehrere hundert Gramm Kokain sichergestellt.

Düsseldorf. Mehrere Monate langt hatte die Rauschgiftfahnder gegen drei Männer ermittelt, die aus dem Ausland Kokain in großen Mengen nach Düsseldorf und Neuss schmuggelten. Am Donnerstag schlug das Mobile Einsatzkommando zu und nahm einen der Täter in Flingern auf offener Straße fest. Parallel dazu fanden zahlreiche Durchsuchungen statt.

Aus einem anderen Verfahren bekamen die Ermittler im April Hinweise auf die Bande. Als ein 53 Jahre alter Zwischenhändler sich am Donnerstag zu einem Drogengeschäft auf der Luise-Rainer-Straße verabredet hatte, griffen die Beamten der Spezialeinheit zu. Danach kam es zu Durchsuchungen in mehreren Wohn- und Geschäftshäusern. Der mutmaßliche Haupttäter, der ebenfalls 53 Jahre alt ist, konnte in Neuss-Uedesheim festgenommen werden, ein 56-jähriger Großabnehmer in Holthausen.

Der Haupttäter soll bereits seit mehreren Monaten Kokain nach Deutschland gebracht und hier verkauft haben. Er ist bereits einschlägig vorbestraft. Bei den Durchsuchungen wurden mehrere hundert Gramm Kokain sichergestellt. Alle drei Männer werden dem Haftrichter vorgeführt.