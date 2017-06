Autofahrer und Anwohner müssen sich am Wochenende auf Umleitungen rund um Hafen und Apolloplatz einstellen.

Düsseldorf. 750 Meter Schwimmen, 19,5 Kilometer Radfahren und fünf Kilometer Laufen: Bei den Triathlon-Europameisterschaften über die Sprintdistanz kämpfen am Wochenende bis zu 2200 Profi- und Altersklassenathleten um die europäischen Meistertitel. Der traditionelle T³-Triathlon wird in diesem Jahr in die Europameisterschaft integriert und findet am Sonntag statt. Die Wettkämpfe der Europameisterschaft beginnen am Samstag ab 12 Uhr (Frauen) und ab 14.30 Uhr (Männer). Der T³-Triathlon startet am Sonntag um 13 Uhr. Die Verkehrsbeeinträchtigungen, die der T³-Triathlon am Sonntag mit sich bringt, sind aus den vergangenen Jahren bekannt. Durch die Europameisterschaft kommen aber auch am Samstag noch welche dazu.

Medienhafen als Wechselzone für die Sportler

Bei der Europameisterschaft steht der Medienhafen im Mittelpunkt des Geschehens. Dort und im Bereich des Apolloplatzes gibt es zusätzliche Sperrungen. Start, Ziel, Rad- und Laufstrecke sowie die Wechselzonen befinden sich rund um den Medienhafen. Schon ab Freitagabend werden hier einige Straßen für Autofahrer gesperrt. Rund um den Apolloplatz verlaufen Rad- und Laufstrecke der Triathleten. Autos können diesen Bereich daher zeitweise nicht passieren.

Am Sonntag sind die Sportler des T³-Triathlons unterwegs – vom Hafen geht’s zu Fuß auf die andere Rheinseite.

Die Rheinkniebrücke und Oberkasseler Brücke bleiben an beiden Tagen mindestens einspurig befahrbar. Autofahrer können die Rheinkniebrücke am gesamten Veranstaltungswochenende stadteinwärts und -auswärts einspurig überqueren. Die Oberkasseler Brücke ist am ersten Veranstaltungstag von keiner Sperrung betroffen und kann am Sonntag ebenfalls stadteinwärts und -auswärts einspurig befahren werden. Zeitweise sind aber einzelne Auf- und Abfahrten beider Brücken nicht befahrbar. Weitere Hinweise zu Verkehrsbeeinträchtigungen werden nach Angaben der Veranstalter auch mit Aushängen in den betroffenen Gebieten im Vorfeld der Veranstaltung mitgeteilt.

Weitere Informationen gibt es im Internet

Infos für Anwohner und Besucher zur Triathlon Sprint Europameisterschaft und zum T³-Triathlon stehen auf der Webseite zur Verfügung. Aktuelle Informationen zu Anreise, Streckenverlauf und Zeitplan finden sich ebenfalls online auf der Seite des Veranstalters:

triathlon-duesseldorf2017.de/ verkehr

Nahverkehr

Ersatz Während des Triathlons in Düsseldorf kommt es auch zu einer Änderung im Busverkehr. Die Buslinie SB 85 der DB Rheinlandbus kann am Samstag, 24. Juni, die Haltestelle „Graf-Adolf-Platz“ ganztägig nicht anfahren. Die Ersatzhaltestellen befinden sich stadtauswärts auf der Hüttenstraße und stadteinwärts auf der Friedrichstraße.

