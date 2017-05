Düsseldorf. Wegen Bauarbeiten wird die Gräulinger Straße zwischen Am Lehn und der Schwarzbachstraße vom 19. Mai 21 Uhr bis zum 22. Mai 4 Uhr gesperrt. Davon betroffen sind die Buslinien 725, 733, 738 und NE5.

Die Busse fahren in Richtung Gerresheim, Krankenhaus ab der Haltestelle „Gerresheim, Rathaus“ und in Richtung Dreherstraße ab der Haltestelle „Gerresheim, Krankenhaus“ eine Umleitung. Für die Busse der Linie NE5 gilt die Umleitung nur in Richtung Gerresheim, Krankenhaus.

Folgende Haltestellen werden verlegt oder entfallen: Die Haltestelle „Gerresheim, Rathaus“ in Richtung Dreherstraße wird an die Haltestelle „Gerresheim, Rathaus“ der Linie NE4 verlegt. Die Haltestellen „Am Lehn“, „Schwarzbachstraße“ und „Gräulinger Straße/Gerresheim, Krankenhaus“ entfallen. Bitte stattdessen die Haltestellen „Gerresheim, Krankenhaus“ oder „Gerresheim, Rathaus“ nutzen.