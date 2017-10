Die Rheinbahn baut an der Haltestelle „Löricker Straße“ zwei neue Hochbahnsteige. Hierfür müssen die Gleise umgebaut werden, weshalb die Hansaallee im Bereich der Kreuzung Löricker Straße gesperrt wird – von Freitag, 20. Oktober, 21 Uhr, bis Montag, 23. Oktober, 4 Uhr. Auf den Stadtbahnlinien U 74 und 76 sind Busse statt Bahnen im Einsatz, die Linie U 77 wird verkürzt. Die Busse 828 und 833 fahren eine Umleitung. Auch für Autos gibt es Sperrungen.

In nicht-öffentlicher Runde werden am Mittwoch, 19. Oktober, in der Bezirksregierung die Einwendungen und Stellungnahmen zum geplanten Regionalhalt in Bilk erörtert. In Bilk sollen zukünftig neben S-Bahnen auch Züge des Regionalverkehrs halten. Auf Höhe des S-Bahnsteigs soll ein Regionalbahnsteig errichtet werden. Dieser ist als Mittelbahnsteig mit einer Länge von 215 Metern geplant und soll parallel zum S-Bahnsteig verlaufen. Dafür müssen die Gleistrasse, Signalanlagen und Oberleitungen angepasst werden.

Als Geschenk war sie gedacht und zur Übergabe durch die katholische Stadtkirche an die evangelische Kirche in Düsseldorf zur Feier des Reformationsfestes: die kleine Publikation „Stiftung Ökumene ökumenische Zeugnisse aus 70 Jahren“. Die Autorin Maria Zangerle hat darin 80 Zeugnisse aus ihrer ökumenischen Biografie als Bekenntnis zum gemeinsamen Glauben in den christlichen Kirchen zusammengestellt. Das Buch kostet 19,50 Euro und ist telefonisch bestellbar unter 0211 - 34 65 37.

Die DEG trifft am Sonntag, 22. Oktober, 19 Uhr, auf die Ice Tigers. Zum Heimspiel kommen die Eishockey-Fans am besten mit der Rheinbahn. Zwei Buslinien fahren den ISS Dome ab 16.30 Uhr in dichtem Takt an: Der 729 pendelt von der Station „Unterrath S“ (Straßenbahn-Linien 705 und 707) zur Haltestelle „ISS Dome“. Der 757 verbindet „Rath S“ (Straßenbahn-Linie 701 und S6) mit der Halle. Für die Rückfahrt pendelt auf der Straßenbahn-Linie 701 ab 21 Uhr eine zusätzliche Bahn in Richtung Innenstadt.