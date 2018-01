Düsseldorf. Zu einem ungewöhnlichen Einbruch kam es in der Silvesternacht in Düsseldorf-Friedrichstadt: - ein Polizeisprecher beschrieb den Vorfall im WZ-Gespräch am Morgen als "ziemlich spektakulär": Unbekannte schlugen ein Loch in die Kellerwand eines Gold-An- und Verkauf-Ladens an der Luisenstraße. Die Eindringlinge räumten die Kundenschließfächer aus. Wie hoch der Schaden ist, kann deshalb derzeit noch nicht beziffert werden - denn noch ist unklar, was genau in den Fächern gelagert wurde. Sicher ist: Er ist gewaltig.

Denn die Beute war offenbar so schwer, dass die Räuber sie in einer Golftasche hinter sich herziehen mussten - das berichtet die Polizei unter Berufung auf Zeugenaussagen. Demnach hat ein Ehepaar die Unbekannten beim Wegschaffen des Diebesguts beobachtet - jedoch nicht unmittelbar Verdacht geschöpft.

Die Diebe flohen in einem Audi. Da die Kennzeichen jedoch gestohlen waren, kann der Wagen nicht genau zugeordnet werden. Die Ermittlungen dauern an. ger/sieck