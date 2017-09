Arenacross kommt nach Deutschland: Und Dusseldorf darf sich auf das einzige Event in der Bundesrepublik freuen. Am 10. März 2018 gastiert die AX World Tour mit ihren Indoor-Motocross-Rennen und Freestyle-Action zum ersten Mal in der Arena. „Wir haben die Marke Arenacross und ihre Zuschauerzahlen in Großbritannien in wenigen Jahren vervielfacht. Inzwischen strömen über 50 000 Fans in unsere Arenen und sind live dabei, bei einer der modernsten und spektakulärsten Formen von Sport-Entertainment, die es aktuell zu sehen gibt“, sagt AX Tour-Besitzer Matt Bates.

„Dass die Arenacross World Tour ihr Deutschland-Debüt in der Arena feiert, ist eine tolle Neuigkeit. Dank ihrer flexiblen und vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten bietet die Multifunktionsarena optimale Rahmenbedingungen für das Veranstaltungsformat – und das in besonderer Stadionatmosphäre“, freut sich Martin Ammermann, Geschäftsführer Düsseldorf Congress Sport & Event. Foto: Arenacross