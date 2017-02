Was am Rosenmontag im Karneval wichtig wird

Der Düsseldorfer Rosenmontagszug startet am Rosenmontag um 11.20 Uhr. Und zwar in diesem Jahr an neuer Stelle an der Corneliusstraße.

Weitere Einschränkungen: Das Glasverbot in der Altstadt gilt noch bis 5 Uhr am Dienstagmorgen. Lkw dürfen bis 18 Uhr nicht in die City fahren.

Im TV kütt der Zoch wie folgt. Wenn er um 13 Uhr das Rathaus erreicht, beginnt die Aufzeichnung des WDR. Übertragen wird die ab 14 Uhr 90 Minuten lang im Ersten (also eine Stunde zeitversetzt) – unabhängig davon, wie weit der Zug bis dahin gekommen ist. Den Rest der Aufzeichnung zeigt der WDR ab 15.30 Uhr bis zum letzten Wagen.