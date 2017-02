Auch in diesem Jahr erwarten die Karnevalsvereine einen regen Andrang von Besuchern.

Wersten Die Werkstatt für angepasste Arbeit veranstaltet am 24. Februar ihren Karnevalsumzug unter dem Motto „Uns kritt nix klein - tierisch gute Laune die darf sein“ am Haus Deichgraf. Start ist um 10.10 Uhr.

Lohausen Die KG Närrische Lohauser lädt alle Jecken zu ihrem Karnevalsumzug am 25. Februar ein. Es geht los um 13.11 Uhr am Schützenplatz der Lohauser Dorfstraße 14. Motto dieses Jahr: Pusteblömkes sind nit klein, Fleje in de Welt hinein.

Itter Der Veedelszug in Itter wird am 25. Februar in Kooperation des Ortsausschusses mit der St. Hubertus Schützenbruderschaft abgehalten. Los geht’s um 14.11 Uhr am Pfarrzentrum, Am Broichgraben 73.

Eller Die Interessengemeinschaft Veedels-Zoch Eller lädt am 26. Februar alle Närrinnen und Narren zu ihrem Karnevalsumzug auf der Schlesischen Straße ein. Der Startschuss fällt um 14.11 Uhr. Das Motto dieses Jahr lautet: Ejal wat kütt, et wöhd jejöckt.

Gerresheim Der Förderkreis Gerresheimer Veedelszoch veranstaltet am 26. Februar seinen Veedelszoch auf der Quandenhofstraße. Startschuss für die Abfahrt ist 11.11 Uhr.

Mörsenbroich Der Bürgerverein Mörsenbroich veranstaltet seinen Veedelszug am Karnevalssonntag, dem 26. Februar. Start ist um 11.00 Uhr. Der Zug führt unter anderem über die die Münster- und Bochumer Straße.

Niederkassel Die Tonnengarde Niederkassel 1887 veranstaltet ihren alljährlichen Karnevalszug und das traditionelle Tonnenrennen am 26. Februar um 12 Uhr an der Niederkasseler Straße.

Reisholz Auch die KG Reisholzer Quatschköpp 1982 lädt zu ihrem Veedelszoch am 26. Februar ein. Los geht’s um 14.31 Uhr.

Unterbach Der Karnevalsausschuss Unterbach 1957 lädt alle interessierten Närrinnen und Narren zu ihrem Karnevalszug am 26. Februar ein. Dieser Umzug startet um 14.11 Uhr an der Gerresheimer Landstraße.

Innenstadt Das Comitee Düsseldorfer Carneval veranstaltet seinen großen Rosenmontagszug am 27. Februar quer durch die Innenstadt. Beginn ist um 12.30 Uhr.

Meerbusch-Nierst Die KG Kött on Kleen veranstaltet ihren Rosenmontagszug am 27. Februar um 09.15 Uhr. Treffpunkt ist am Festzelt.

Ratingen Der Karnevalsausschuss der Stadt Ratingen lädt alle Bürger zu ihrem Rosenmontagszug am 27. Februar ein. Der Start ist an der Mettmanner Straße um 10.11 Uhr.

Wittlaer Die Wittlaer Bravehearts starten ihren Rosenmontagszug am 27. Februar um 13.11 Uhr. Der Zug startet an der Bockumer Straße und wird ungefähr zwei Stunden dauern.

Benrath Der Karnevalsumzug der Paulsmühler Jecken in Benrath fällt in diesem Jahr leider aus.