Düsseldorf. Wegen des Sturmtiefs "Thomas" steht Altweiber in Düsseldorf unter keinem guten Stern. Nachdem es erst so aussah, als würden Schlösserzelt und Buden ab Nachmittag wegen der Sturmwarnung geschlossen, will die Koordinierungsgruppe sich nun ab 15.15 Uhr nochmal zusammensetzen und dann entscheiden. Bis dahin wird das geplante Altweiber-Programm ohne Einschränkungen weiterlaufen.