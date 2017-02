Düsseldorf. Die mangels Finanzierung auf der Kippe stehende Rosenmontagstribüne für behinderte Jecke ist gerettet. Die Stadt springt ein.

Am Freitag war bekannt geworden, dass die stets aus Spenden finanzierte Tribüne der AOK in diesem Jahr nicht aufgebaut werden kann. Grund: Es waren nicht genug Gelder aus gespendetem Zahngold zusammengekommen. Nun springt die Stadt ein und übernimmt die nötigen rund 13 000 Euro. Damit, so Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD, alle Menschen feiern können.

Seit 2014 baut die AOK für den Rosenmontagszug am Graf-Adolf-Platz eine Tribüne für Rollstuhlfahrer, sehbehinderte Menschen und Familien mit schwerkranken Kindern. 170 Zuschauer haben dort Platz. (akrü)

