Gerresheim. Wegen eines neuen Sicherheitskonzeptes wird der Zugweg des Gerresheimer Veedelszochs am kommenden Sonntag, 26. Februar, geändert. Von der Quadenhof- geht es durch die Riga- und dann rechts in die Heyestraße. Der weitere Weg in Richtung Alter Markt bleibt aber unverändert.

