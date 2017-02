Düsseldorf. Wegen des Sturmtiefs "Thomas" steht Altweiber in Düsseldorf unter keinem guten Stern. Die Koordinierungsgruppe wird um 13 Uhr nochmal tagen, um sich zu beraten. Auf Grund der Sturmwarnung des Deutschen Wetterdienstes sieht es im Moment aber so aus, als müssten die Jecken auf einige Programmpunkte verzichten. Unter anderem soll zum Nachmittag das Schlösserzelt geräumt werden. Auch der Straßenkarneval rund um die Beucker-Straße könnte deutlich kleiner ausfallen als geplant. Die Buden müssen am Nachmittag wohl ebenfalls schließen.