Im Auftrag der Bundesanwaltschaft hat die Polizei in Düsseldorf einen mutmaßlichen Kriegsverbrecher aus Syrien gefasst. Dem Mann wird vorgeworfen, der Terrormiliz Al-Nusra-Front angehört zu haben und an Verbrechen gegen die Menschlichkeit beteiligt gewesen zu sein.

Düsseldorf. Der Verdächtige sei am Mittwochabend festgenommen worden. Dem 35-Jährigen wird unter anderem vorgeworfen im März 2013 ein sogenanntes Scharia-Todesurteil vollstreckt und mit weiteren Mitgliedern seiner Kampfeinheit insgesamt 36 behördliche Mitarbeiter der syrischen Regierung getötet zu haben, teilt die Bundesanwaltschaft mit.

In Hessen ist am Donnerstagmorgen ein 26-jähriger mutmaßlicher Komplize festgenommen worden. Er habe zusammen mit einem weiteren Verfolgten eine zur terroristischen Vereinigung "Jabbat al-Nusra" gehöhrende Kampfeinheit gegründet. Zusammen mit dem in Düsseldorf festgenommenen Mann soll er 2013 an Kampfhandlungen gegen syrische Militärverbände beteiligt gewesen sein.

Die Kampfgruppe der Nusra-Front hatte sich im Sommer 2015 aufgelöst. Sie soll vom syrischen Dischihadisten Abd Arahman A. K. befehligt worden sein. Derzeit sitzt er in Untersuchungshaft. Gegen ihn wird wegen des möglichen Anschlags in der Düsseldorfer Altstadt ermittelt.