Ende des 19. Jahrhunderts war in Düsseldorf Fahrradbegeisterung spürbar. Unser Autor hat im Stadtarchiv gestöbert.

Düsseldorf. In Düsseldorf und den umliegenden Ortschaften erschienen Ende des 19. Jahrhunderts vereinzelte Artikel mit „Passagieren auf einem Velociped“ oder mit Fotos von heldenhaft vor einem Hochrad posierenden „Pedaltretern“. Velociped heißt übersetzt so viel wie „Schnellfuß“ – das waren Fahrräder mit fest am Vorderrad angebrachter Tretkurbel. In einer „Polizeiverordnung betreffend den Verkehr der Fahrräder auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen“ aus dem Jahr 1894, die in Düsseldorfer Adressbüchern abgedruckt war, wird nur auf bestimmten Wegen das Fahren erlaubt, eine hellklingende Glocke oder hellbrennende Lampen gehörten zur Fahrradausstattung.

Die wachsende Begeisterung der Düsseldorfer fürs Fahrradfahren zeigte sich auch in der Gründung von Radfahrvereinen. Beispiele: 1890 wurde der Radfahrerverein „Vorwärts“ aus der Taufe gehoben. Aus diesem wurde 1898 der „Rad-Club (RC) Düsseldorpia“, der auch heute noch aktiv ist. Weitere Vereine hießen beispielsweise „All Heil“ oder „Flott weg“, Radfahrerverein „Stahlrad“ Düsseldorf 1897, „Consulat Düsseldorf der allgemeinen Radfahrer-Union, „Deutscher Tourenclub“ oder „Über Berg und Tal.“ Die Ziele der Vereine lagen, wie man den Namen entnehmen kann, im Bereich von Freizeit, Geselligkeit und weniger Sport. Die Liebe zur Natur spielte eine Rolle, mit Bewegungsdrang wollte man dem Alltag der wachsenden Städte entfliehen.

Zunächst waren die Fahrräder recht teuer, aber mit Einführung nahtloser Rohre (Mannesmann) wurden die Räder immer erschwinglicher und bildeten das erste individuelle und massentaugliche Verkehrsmittel. In Städten mit über 100 000 Einwohnern sind im Jahr 1936 zwischen 43 und 61 Prozent der Arbeiter mit einem Rad zu ihren Arbeitsstätten gefahren.

Neben den schon erwähnten Ausflugs- und Radwanderfahrten konnte man in Düsseldorfer Zeitungen Anzeigen oder Berichte finden, wo „große Kunst- und Reigenfahrten, sowie Ball“ angekündigt wurden. „Saalfahrten“ in der Tonhalle, „Corso-Fahrten“ mit blumengeschmückten Fahrrädern durch ganze Stadtteile oder durch den Tonhallen-Garten waren nicht nur bei den Vereinen beliebt. Staunende und begeisterte Zuschauer am Wegesrand freuten sich bei diesen Anblicken. Tourenfahrten unter Führung von „Fahrwarten“ gab es schon seit Ende des 19. Jahrhunderts. Neue Sportarten entwickelten sich, wie beispielsweise Radball.

Mit der rasanten Entwicklung der mehr geselligen Nutzung von Fahrrädern nahm auch das Interesse am Radsport mit Straßen, Bahn- oder Steherrennen zu. (Steherrennen: Fahrer radeln im Windschatten von Motorrädern bei hohem Tempo.) 1907 wurde eine Radrennbahn im linksrheinischen Lörick mit feierlichem und großem Rennprogramm eröffnet. Das Düsseldorfer Volksblatt nannte die Bahn mit Platz für etwa 15 000 Zuschauer „die wohl schönste Radrennbahn in ganz Deutschland“. Bekannte Profis wurden wie Volkshelden hofiert und besonders große Rennen waren meistens immer ausverkauft. Etliche nationale und internationale „Große Preise von…“ wurden in Düsseldorf ausgefahren.