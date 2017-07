Nachdem wochenlang die Sonne schien, findet der Tourauftakt unter grauem Himmel statt. Doch die Fans kommen trotzdem: Sie stehen Spalier am 14 Kilometer langen Streckenrand und lassen sich die Laune durch das Wetter nicht vermiesen.

Düsseldorf. Bei regnerischem Wetter haben sich vor Beginn der Tour de France Radsport-Fans am Samstag in Düsseldorf die besten Plätze an der Strecke gesichert. Das weltberühmte Radrennen begann um 15.15 Uhr mit einem Einzelzeitfahren der 198 Fahrer. Viele Besucher aus den Nachbarländern sind wegen des Tourbeginns gekommen. Bis zum Mittag blieb der große Zustrom von Zuschauern aus. Erst als eineinhalb Stunden vor dem Zeitfahren die Werbekarawane die Strecke entlangfährt, ist die Zuschauerzahl deutlich gestiegen.

Zuschauer feuern die Fahrer frenetisch an

Auf der kilometerlangen Strecke sind zwei Fahrspuren zum Schutz der Fahrer komplett eingerüstet mit Absperrgittern: Die Besucher stehen Spalier und feuern jeden Fahrer frenetisch an. Für die Zuschauer ist es immer ein kurzes Vergnügen, denn die Asse rasen im hohen Tempo im Minutentakt vorbei. Die Stimmung ist fantastisch.

Jeder Fahrer bekommt von den Zuschauern seinen Applaus. pic.twitter.com/WJ1cTVEbYU — WZ Düsseldorf (@wzduesseldorf) 1. Juli 2017

Engelbert und Gabi stehen schon an der Absperrung an der Düsseldorfer Königsallee. «Weil das hier der markanteste Ort ist», sagt das radsportbegeisterte Ehepaar aus dem Ruhrgebiet. Grauer Himmel und Nieselregen stört sie nicht. Beim Zeitfahren preschen die Fahrer der Tour de France durch diese scharfe Kurve hinauf auf die Königsallee. «30 Sachen werden die in der Kurve noch draufhaben», meint fachmännisch der 56 Jahre alte Engelbert. An anderen Stellen der 14 Kilometer langen Rennstrecke rasen die Radrennsportler vielleicht sogar mit Tempo 60 vorbei. So schnell kann man gar nicht gucken.

"Todeskurve" Rheinkniebrücke

Auf der regennassen Abfahrt der Rheinkniebrücke kommt ein Rennfahrer zu Fall. Glücklicherweise ging es für ihn nach dem Sturz weiter. pic.twitter.com/dqBhUSOmxK — WZ Düsseldorf (@wzduesseldorf) 1. Juli 2017

Während des Zeitfahrens erweist sich die Abfahrt der Rheinkniebrücke als gefährlich Pflaster für die Fahrer. Der glitschige Boden entpuppt sich als Gift für die nahezu profillosen Reifen der Teilnehmer. Im Laufe des Nachmittags kommen in der Kurve mehrere Radprofis und ein Begleitmotorrad zu Fall. Auch der deutsche Profi Rick Zabel, Sohn des ehemaligen Rennfahrer Eric Zabel, verliert auf der Abfahrt die Kontrolle über sein Rad.

Wenig Hoffnung auf Sonnenschein

In der Stadt sichert ein Großaufgebot an Polizei und Ordnungskräften den 14 Kilometer langen Rundkurs. In den Seitenstraßen wurden noch gegen Mittag Lastwagen-Sperren aufgebaut und Zufahrten abgesichert. Mehrere tausend Polizeibeamte sind bis Sonntag in der Landeshauptstadt im Einsatz. Am Samstagnachmittag beschreibt die Polizei die Lage als friedlich. Besondere Vorkommnisse wurden nicht gemeldet.

Auch musikalisch werden die Rennfahrer angefeuert. pic.twitter.com/PdyQpAwWg0 — WZ Düsseldorf (@wzduesseldorf) 1. Juli 2017

Die Meteorologen machten den Radsportlern keine Hoffnung auf Sonnenschein. «Es wird überwiegend dicht bewölkt bleiben und immer wieder Sprühregen geben können», sagte die Meteorologin vom Dienst des Deutschen Wetterdienstes in Essen. Die Wolken hängen sogar so tief, dass die Hubschrauberpiloten für die Luftbilder besonders aufpassen müssen.

Viele Menschen ließen sich von dem schlechten Wetter aber nicht beeindrucken; „Hier müssen wir doch dabei sein. Das werden wir in den nächsten Jahren nicht mehr erleben“, sagt Rick Petermann aus Düsseldorf stellvertretend für viele ähnlich denkenden Zuschauer an der Strecke. „Da ist es doch völlig egal, ob es regnet oder nicht.“ as/cas/ste/kri/dpa