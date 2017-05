Bei den zwei Etappen am 1. Und 2. Juli sind ganze Stadtteile für den Autoverkehr gesperrt. Anwohner werden jetzt im Detail informiert. Rund eine Million Besucher werden erwartet,

Düsseldorf. Der Auftakt der Tour de France in 39 Tagen mit erwarteten einer Million Besuchern wird eines der größten Ereignisse, die Düsseldorf je gesehen hat – und eine ganz besondere Herausforderung für die Organisatoren. „Wir sind gut vorbereitet und haben ein sehr durchdachtes Verkehrskonzept erarbeitet“, sagt OB Thomas Geisel, „es ist ein Spagat zwischen größtmöglicher Sicherheit und so gering wie nötig gehaltenen Beeinträchtigungen für die Bürger.“

Das wird auch erforderlich sein, denn der Grand Départ wird auch für viele Düsseldorfer durch die immensen Absperrungen vor allem für den Autoverkehr eine große Herausforderung. Die Generalprobe, das „Race am Rhein“ im vergangenen September geriet da für Tausende zum Ärgernis, weil sie in ihren Stadtteilen gleichsam gefangen waren. Man habe viele Lehren daraus gezogen, versichern Geisel und Stadtdirektor Burkhard Hintzsche, der die erste nennt: „Wir treten jetzt viel früher auch in direkten Dialog mit den betroffenen Bürgern.“

So sind die rund 11 000 Anwohner am Wegesrand der ersten Etappe bereits angeschrieben worden, die 41 000 Fahrzeughalter an der zweiten Etappe bekommen spätestens nächste Woche Post von der Stadt. Und im Technischen Rathaus an der Brinckmannstraße 5 (1. Etage, Raum 1047, Tel.: 89 93 951) ist eine Anlaufstelle eingerichtet (montags-freitags von 9-16 Uhr) , bei der man auch eine Zufahrtsberechtigung für gesperrte Gebiete bekommen kann.

Hier die wichtigsten Regelungen an den zwei Haupt-Tour-de-France-Tagen. 1. Etappe, Samstag, 1.Juli: Schon ab Freitagnachmittag werden die ersten Sperrungen eingerichtet – betroffen ist davon auch der Rheinufertunnel. Am Samstag sind dann folgende Bereiche für den allgemeinen Verkehr gesperrt: Carlstadt, Altstadt, Königsallee, Oberkassel (südlich der Luegallee), „Weiße Siedlung“ Golzheim, Stockum (links und rechts der Stockumer Kirchstraße und nördlich der Beckbuschstraße).

Parkverbot gilt entlang der Rennstrecke und auf den letzten 25 Metern in den Straßen, die auf die Strecke führen. Für dringende Fahrten zur Carl- und Altstadt ist ganztägig eine Notzufuhr über Neusser Straße / Berger Allee möglich. In die Altstadt kann man mit Berechtigung (Anlieferer, Ärzte, etc.) von 7 bis 10.30 Uhr via Maximillian-Weyhe-Allee oder Breite Straße.

2. Etappe, Sonntag, 2. Juli: Sukzessive ab 5 Uhr früh bis etwa 16 Uhr wird die Strecke, die von der Innenstadt über Grafenberg und Gerresheim ins Neandertal und zurück via Rath und Niederkassel gen Lüttich führt, abgesperrt. Betroffen sind die Stadtteile: Altstadt, Carlstadt, Hafen, Unterbilk, Stadtmitte, Pempelfort, Düsseltal, Grafenberg, Gerresheim, Rath, Mörsenbroich, Derendorf und das gesamte Linksrheinische. An vier Info-Abenden informiert die Stadt in den Bezirken detailliert.

Eine Querung der Strecke ist nur an Kontrollstellen möglich. Die Strecke wird sukzessive freigegeben – und zwar überall etwa eine Stunde, nachdem der ganze Tour-Tross durchgerauscht ist.

Dass es trotz früher Informationen und sorgfältiger Planung zu massiven Einschränkungen für viele Düsseldorfer kommen wird, ist klar: „Ich empfehle allen, sich darüber nicht zu ärgern, sondern dieses Ereignis einfach mitzufeiern“, sagt Bürgermeister Günter Karen-Jungen. Und eben freiwillig zu Fuß, mit dem Rad oder per Bus und Bahn in die Stadt oder an die Tour-Strecke zu gelangen. Die Rheinbahn verstärkt auf allen Stadtbahnlinien ihr Angebot. Am 2. Juli müssen mehrere Bahn- und Buslinien umgeleitet oder abgebunden werden; am 1. Juli fahren alle Bahnen außer 706 und 709 wie gewohnt.