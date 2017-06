Hobbysportler Markus Reimann fährt den Profis voraus und schreibt darüber. Sein Ziel: Spenden für Kinder in Burundi.

Düsseldorf. Vom Radeln kann Markus Reimann gar nicht genug bekommen. Rund 18 000 Kilometer verbringt er jedes Jahr auf den Straßen, ist früher auch bei Rennen mitgefahren. Zehnmal war er als Zuschauer live bei der Tour de France dabei. Jetzt will er selber mitmachen – und den Profis vorausfahren. Einen Tag vor dem großen Tross macht er sich auf den Weg.

Von seinen Erlebnissen erzählt er täglich in einem Blog. Mit der Aktion möchte er Spenden sammeln für den Verein „Burundikids“ in Köln. Kinder in Afrika sollen von dem Geld Räder erhalten. „Das ist in Burundi das wichtigste Verkehrsmittel“, sagt er. „Mit der Aktion Menschen helfen zu können, finde ich wichtig.“

Es ist nicht das erste Mal, dass Reimann sich mit dem Rad auf den Weg macht und sich damit für ein Projekt einsetzt. Vor einigen Jahren fuhr er zu allen Auswärtsspielen der Fortuna Düsseldorf – und sammelte dabei ebenfalls Spenden für notleidende Kinder. „Da die Tour de France in Düsseldorf startet, ich Radeln liebe und auch noch aus der Stadt komme, war mir klar, es muss jetzt einfach ein weiteres Projekt kommen.“

Mit einem Freund macht er sich auf den Weg. Reimann sitzt auf dem Rad, der Freund steuert ein Wohnmobil. Die beiden wollen einerseits Kosten sparen. „Zudem sind die Hotels sowieso längst ausgebucht. Das Wohnmobil können wir entlang der Strecke einfach aufstellen“, sagt Reimann. „In der Zeit der Tour geht das sehr gut, Frankreich ist in einem Ausnahmezustand. Die Bauern sind Fans gegenüber in der Regel aufgeschlossen und locker drauf und lassen einen gerne mal für eine Nacht auf ihrer Wiese parken, wenn man nett fragt.“

Im Wohnmobil hat der Hobbysportler auch alles nötige parat. Es ist nicht nur Schlafraum, sondern auch Ersatzteillager für Reifen, Schläuche, Schrauben und jede Menge Werkzeug – in mehrfacher Ausführung. Der Verschleiß kann sehr groß sein. Einen riesigen Vorrat an Sportgetränken aus der Apotheke wird Reimann ebenfalls mitnehmen. „Wenn ich unterwegs bin, ist keine Zeit, einen Fahrradladen zu suchen oder Einkaufen zu gehen.“

Land

Initiative Burundi liegt im Südosten Afrikas. Dort ist das Fahrrad das Verkehrs- und Transportmittel Nummer eins. Es hilft den Menschen direkt vor Ort auf vielfältige Art und Weise, im Personentransport und auch als Lastenrad. Die Initiative „Burundikids“ hilft den Menschen in Afrika beim Erwerb eines Fahrrades. Infos dazu gibt es im Internet. www.burundikids.org

Über seine Erlebnisse wird er im Internet täglich berichten. Dort sind auch die Informationen zu den Spenden aufgelistet. Mit dem Geld, das bei der Aktion zusammen kommt, kauft der Verein Burundikids aus Köln Räder für Kinder in Afrika. „Das hilft ihnen sehr, in Burundi beispielsweise zur Schule zu kommen – und die Idee passt sehr gut zum Projekt.“