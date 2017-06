Die letzten drei Brücken entlang der Königsallee werden erst am Freitag, 30. Juni, montiert, weil die Königsallee dann bereits gesperrt ist und eine zusätzliche Sperrung nicht erforderlich ist. Bei den Brücken an der Königsallee/Steinstraße und Königsallee/Elberfelder Straße handelt es sich um Konstruktionen der niederländischen Firma Event Bridge. Die „Eventbridges“ bestehen aus modularen Brückenteilen, die als fertige Elemente angeliefert werden und vor Ort zusammengebaut werden müssen. Die übrigen Übergänge sind Spezialkonstruktionen der Schweizer Nüssli Gruppe.

Düsseldorf. Im Zuge der Vorbereitungen zur Tour de France geht jetzt der Aufbau der Besucherterrassen für bezahlendes Publikum in die heiße Phase. Auf der Königsallee starten die Arbeiter am Dienstag, 27. Juni, morgens ab sechs Uhr. Dazu werden ab Montagabend, 26. Juni, um 22 Uhr an der Königsallee Halteverbotszonen auf der Geschäftsseite von der Bahnstraße bis zur Steinstraße eingerichtet. Die Halteverbote für die Parkbuchten gelten bis Dienstag, 4. Juli, 24 Uhr.

Die Brückentürme werden in der Regel jeweils schon tags zuvor aufgestellt und montiert. In der Nacht erfolgt dann die Sperrung der Straßen, die die Brücken queren. Denn ein Kran muss das waagerechte Element, den Teil der Brücke, der die Strecke überspannt, einsetzen. Die Überspannung der Straßen beträgt bis zu 24 Meter. Daher werden für die Installation verschiedene Kräne eingesetzt.

Während des Aufbaus können Parkplätze wegfallen

Im Umfeld des jeweiligen Brückenbaus kann es sein, dass zum Aufstellen des Kranes einige Parkplätze wegfallen. Dies wird rechtzeitig – spätestens 72 Stunden bevor die Parkplätze benötigt werden – ausgeschildert. Falsch parkende Fahrzeuge werden abgeschleppt. Die Brücken werden in den Farben der Trikots der Tour de France verkleidet. Die Seitenteile der Brücken sind so hoch, dass die Rennstrecke darunter von den Passanten von oben nicht eingesehen werden kann. So sollen Rückstaus auf den Brücken vermieden werden. Alle Übergänge werden in der Woche nach dem Ende des Grand Départ Düsseldorf wieder abgebaut. red