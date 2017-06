Polizei und Stadt stellten am Freitag ihr Sicherheitskonzept vor. Polizisten aus Frankreich helfen.

Düsseldorf. Lange hatten die Polizei und die Stadt Düsseldorf wenig über ihr Sicherheitskonzept beim Grand Départ der Tour de France am 1. und 2. Juli verlauten lassen. Bei der gestrigen Pressekonferenz wurde auch nicht viel Konkretes verkündet – aus Sicherheitsgründen. Denn zu genau solle niemand wissen, wer da alles im Einsatz ist.

Mehrere Tausend Polizisten sollen es aber sein, sagte Polizeipräsident Norbert Wesseler am Freitag. Teils schwer bewaffnet mit Maschinenpistolen, teils auch in Zivil und weniger auffällig bewaffnet. „Es ist sicher nicht das erste Großereignis, das wir in Düsseldorf haben, vielleicht aber das größte“, sagte Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD). Er sei aber davon überzeugt, dass die Strecken gut gesichert seien. Auch die der zweiten Etappe am Sonntag, 2. Juli, die durch die Zuständigkeiten verschiedener Polizeipräsidien und Landkreise führe. Die Federführung liegt beim Polizeipräsidium Düsseldorf.

Sperrungen und Durchgangsverkehr Sperrungen und Durchgangsverkehr am 1. Juli (PDF / 8,68 MB) Herunterladen

2000 freiwillige Helfer sind ebenfalls im Einsatz. Die personelle Auswahl sei ohne größere Sicherheitsprüfungen vonstatten gegangen. „Die Helfer sind alle geschult worden, wir müssen aber nicht jeden einzelnen von ihnen überprüfen“, so Wesseler. Viele kenne man bereits. Oberbürgermeister Geisel fügte an, dass die Helfer nicht in sensiblen Bereichen arbeiten, sondern eher dazu da wären, Auskünfte zu geben und Übergänge zu bewachen.

Französische Polizisten verstärken die Einsatzkraft vor Ort

Auch französische Polizisten werden vor Ort sein, jedoch mit eingeschränkten polizeilichen Befugnissen. Es gehe mehr darum, so Wesseler, Ansprechpartner für die französischsprachigen Gäste zu haben, wie es für die niederländischen Gäste bei den Düsseldorfer Weihnachtsmärkten bereits bewährt habe. Dort verstärken niederländische Polizisten die Düsseldorfer.

Bereits im Vorfeld hatte die Polizei Düsseldorf mitgeteilt, man habe bekannte Gefährder, die an der Strecke wohnen, besonders im Blick, die Abstimmung geschehe mit Innenministerium und Verfassungsschutz. Neben den statischen Straßensperren gebe es auch einige flexible, um Rettungswege frei zu halten. Wesseler kündigte an, dass Verstöße gegen das Drohnenflugverbot sanktioniert würden.

Wesseler und Geisel zeigten sich zuversichtlich, dass „alles menschenmögliche“ zur Vorbereitung in Sachen Sicherheit getan worden sei. Das Ganze sei eine logistische Herausforderung, jetzt freue man sich aber auf das Großereignis.