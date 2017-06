Die Vereine spüren die Auswirkungen des Radsport-Booms nicht an ihren Mitgliederzahlen. Die „Hopper“ sind eine rühmliche Ausnahme.

Düsseldorf. Düsseldorfs Radsportfreunde zählen längst schon die Tage. Es sind nur noch wenige, bis die großen Stars der Branche am Rhein zu Gast sind: Chris Froome, Alberto Contador, Alejandro Valverde, Nairo Quintana, Richie Porte. Dazu Tony Martin, John Degenkolb und weitere Vertreter des Gastgeberlandes. Der Start zur Tour de France 2017 lockt sie alle an den Rhein – und natürlich jede Menge Fans.

Für die Radsport-Vereine der Landeshauptstadt verbindet sich mit dem Grand Depart die Hoffnung auf bessere Zeiten. Denn die waren zuletzt schwierig. Lange geprägt von der großen Krise des Radsports mit den Schlagworten Doping, Betrug, Skandale. Die Clubs erholen sich nur langsam vom jahrelangen Rückgang der Mitgliederzahlen. Sie wollen den Tour-Auftakt am 1. und 2. Juli nutzen, um einen neuen Aufschwung einzuleiten.

Dabei ist die Lage in der Szene kurios. Denn Radfahren ist derzeit so angesagt wie schon lange nicht mehr. Das belegen die Umsatzzahlen des Handels, das sieht man auch jedes Wochenende auf den Straßen rund um Düsseldorf. Zahlreiche Gruppen in bunten Trikots und auf Rennrädern genießen regelmäßig sportliche Bewegung und frische Luft bei gemeinsamen Ausfahrten. Aber: An den Vereinen ging dieser Boom in den vergangenen Jahren weitgehend vorbei.

Ein Gegen-Beispiel: HopperCycling. Ihren Namen hat die muntere Truppe von Freizeitsportlern von ihrem Stammquartier, einer Kneipe in Oberkassel. Hier enden die meisten Ausfahrten, die längst nicht mehr nur an Samstagen gestartet werden. Zusätzlich zu den Touren rund um Düsseldorf fahren die „Hopper“ gelegentlich in ein gemeinsames Trainingslager, meist irgendwo im Süden Europas. Das Konzept ist ein echter Selbstläufer. Jahr für Jahr wurde die Gruppe größer. Gerade in den vergangenen Wochen und Monaten war’s extrem. Martin Rausch, so etwas wie der „Chef“ der Truppe: „Was wir momentan für einen Zulauf haben, das gibt’s gar nicht.“ Liegt’s am Wirbel um den Grand Depart der Tour? „Schwer zu sagen“, meint Rausch. Werbung hat HopperCycling jedenfalls keine nötig, ob mit oder ohne Tour-Start. Dabei ist die Vorfreude auf das Top-Ereignis auch unter den „Hoppern“ enorm. Bei der heutigen „Fete du velo“ sind sie als Ordner dabei, wenn mit Musik und polizeilichem „Geleitschutz“ die Radnacht über die Zeitfahrstrecke der Tour de France rollt.