Viel aufgeregter bin ich eigentlich aber, weil es in den offiziellen Mitteilungen vorher die "Warnung" gab, dass einem im Begleitfahrzeug schlecht werden kann, wenn die Autofahrer schnell anfahren und stark bremsen. Spätestens als ich über das offizielle Tour-Radio als Gast auf dieser Etappe begrüßt werde, fühle ich mich aber als Teil der großen Schleife. Etwaige Gedanken an Unpässlichkeit auf dem Rücksitz? Verschwunden. Startschuss im Düsseldorfer Medienhafen Auf der Brücke im Düsseldorfer Medienhafen fällt der offizielle Startschuss für die Etappe. Entlang der Absperrgitter stehen die Zuschauer, in fünf oder sechs Reihen hintereinander. Der Burgplatz ist gut besucht, hier schreiben sich die Fahrer für die Etappe ein. Der Mann im Vordergrund des Bildes: mein Fahrer #tdfwzkb pic.twitter.com/5XStvRVKEW — Westdeutsche Zeitung (@wznewsline) 2. Juli 2017 Sie jubeln, bejubeln auch die Begleitfahrzeuge und winken. Ich winke zurück und bereits im Kreis Mettmann ist mir das Zurückwinken eigentlich bereits fast zu anstrengend. Aber wenn die Radprofis jeden Tag auf die Zähne beißen, dann muss ein bisschen mehr Winken für den Reporter drin sein. Also winke ich weiter. Früh bildet sich eine erste Gruppe von Ausreißern. Vier Fahrer haben sich ein Stück vom Peloton, dem Hauptfeld, abgesetzt. Verfolger der Spitzengruppe: Kemberg auf der Rückbank #tdfwzkb pic.twitter.com/QYdqw42WD0 — Westdeutsche Zeitung (@wznewsline) 2. Juli 2017 Andy bringt mich in unserem Auto nah ran an die Gruppe. Ich verfolge genau, wer die Tempoarbeit macht. Das Quartett möchte sich schnell weiter vom Peloton distanzieren. Mittendrin bei der Tour - schon 30 Minuten nach dem Start der Etappe hat mich das Fieber endgültig gepackt.

Erstaunt bin ich über die Menschenmengen, die entlang der Strecke ausharren. Verkleidet, mit Grill, mit Fahnen, auf Campingstühlen. Viele von ihnen sind seit Stunden an der Strecke und warten auf diese paar Sekunden, in denen die Fahrer an ihnen vorbei rauschen. Dass die Tour de France viele Zuschauer anlockt, damit habe ich gerechnet. Aber das hier sprengt meine Erwartungen. Die Stimmung am Streckenrand ist überwältigend Die Atmosphäre ist ansteckend. Es ist überall enorm gut besucht. Und zwischendurch heißt es für mich immer wieder zu winken. Im Rhein-Kreis Neuss sehe ich den einen oder anderen einsamen Streckenposten. Sie fallen mir aber nur auf, weil es kaum Passagen auf den 203,5 Kilometern gibt, an denen keine Menschen zuschauen oder überhaupt stehen können. Vor dem Mittagsessen drückt Andy auf das Gaspedal Andy drückt derweil wieder aufs Gaspedal. Wir fahren einen Vorsprung auf die Radprofis heraus, wie ihn einst nur Marco Pantani, "Il Pirata" aus dem italienischen Cesenatico, oder der große spanische Champion Miguel Indurain bei steilen Anstiegen imstande war, herauszufahren. Rasant geht es durch Kreisverkehre und Kurven. In Kürze sind die Radfahrer und Motorräder im Rückspiegel nur noch kleine Punkte. Dann sind sie nicht mehr zu erkennen. Als wir genug Vorsprung herausgefahren haben, machen wir Mittagspause. Das Menü aus dem Kofferraum ist typisch französisch: mit Ratatouille, Käse und einem süßen Kuchen. Lunch - natürlich mit Käse und Ratatouille. Andy denkt an alles #tdfwzkb #ViveLeTour pic.twitter.com/LYsoKLtWfQ — Westdeutsche Zeitung (@wznewsline) 2. Juli 2017 Die Ausreißergruppe rast an uns vorbei. "Allez", ruft Andy. Es geht weiter. Eine Stunde vor Lüttich ziehen wir erneut an allen vorbei. "Wir müssen vor den Radprofis im Ziel sein", erklärt Andy. Und so geht es weiter, über Dutzende rote Ampeln, mit 70 Stundenkilometern durch 30er-Zonen und zwischen den Motorrädern und Team-Fahrzeugen hindurch. Vom Fahrerfeld habe ich nicht viel gesehen auf den 203,5 Kilometern. Aber dafür die Begeisterung der Menschen. Viel mehr wert. Im Zielort verfolge ich den Massensprint vom Balkon eines Tour-de-France-Trucks. Die Ausreißer wurden kurz zuvor gestellt. Mit 60 Stundenkilometern donnern die Sprinter die lange Zielgerade entlang. Viel sehe ich nicht.

Ich kann gerade noch ausmachen, dass es Marcel Kittel ist, der am Ende die Arme hochreißt. Marcel Kittel gewinnt den Massensprint in Lüttich #tdfwzkb pic.twitter.com/0SGER9RAFE — Westdeutsche Zeitung (@wznewsline) 2. Juli 2017 Ein deutscher Etappensieg am Ende eines Tages, der für den großen Radzirkus in Deutschland begann. Perfekter Abschluss, denke ich. Ab Montag verfolge ich die Tour de France wieder am Fernseher, ganz bestimmt aber mit einem anderen Blick. Denn schließlich war ich heute ein Teil von ihr. Ein unbedeutender, aber doch ein Teil. Mittendrin eben. Zum Abschied winke ich Andy zu - was auch sonst.