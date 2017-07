Die große Begeisterung beeindruckt die deutschen Fahrer, die den Heimvorteil sogar letztlich noch in Lüttich nutzen können. Düsseldorfer Clubs sind auch im Tourfieber.

Düsseldorf. Besser konnte das deutsche Wochenende der Tour de France nicht enden: Mit Tränen des Siegers Marcel Kittel, der auf der Zielgeraden in Lüttich alle Kontrahenten mit einem mächtigen Sprint hinter sich ließ. Der deutsche Radprofi war einer der Protagonisten, der auf dieser zweiten Etappe vom Straßenrand bereits in Düsseldorf und näherer Umgebung immer wieder namentlich angefeuert wurde. „Düsseldorf, danke für den geilen Auftakt“, hatte der 29-Jährige bereits am Samstagabend getwittert. „Der Radsport hat die härtesten Fans. Ihr feuert uns sogar im Regen so an, als würde die Sonne scheinen.“ Und für ihn schien die Sonne in Lüttich mehr als hell, obwohl ihn unterwegs noch zwischen Mettmann und Düsseldorf ein Reifenschaden aufgehalten hatte und er einen kleinen Rückstand aufs Feld aufholen musste.

Zur Belohnung durfte er das Grüne Trikot des besten Sprinters überstreifen und es am Sonntag tragen. „Mir fehlen fast die Worte, die Begeisterung der vielen 100 000 Fans an der Strecke war für mich der Antrieb. Und schon da musste ich mir immer wieder eine Träne verdrücken, weil die Fans uns so unterstützt haben“, sagte der Sieger der zweiten Etappe.

Enttäuschung bei Tony Martin war nach Platz vier im Zeitfahren groß

Auch die anderen deutschen Stars waren dankbar über den großartigen Auftakt am Samstag und die ungeheuer große Begeisterung am Sonntag an der ganzen Strecke in Düsseldorf und Umgebung. André Greipel, der am Sonntag in Lüttich Dritter im Sprint wurde, zeigte seine Begeisterung über die Anfeuerung am Straßenrand. Und er hatte mit seiner Aufforderung dazu beigetragen: „Es gibt kein schlechtes Wetter in Düsseldorf. Komm, auf Düsseldorf, die Tour de France ist da, das größte Sportereignis im Jahr 2017“, schrieb der 34-Jährige.

Zeitfahr-Weltmeister Tony Martin hatte (fast) alles auf die Karte Düsseldorf gesetzt. Er musste aber den Traum vom Maillot Jaune vor heimischem Publikum begraben. „Die Enttäuschung ist unendlich groß“, sagte er nach Platz vier im Zeitfahren. „Ich hatte die klare Zielstellung zu gewinnen. Es ist sehr schade für mich, ich habe gesagt, dass es eine einmalige Chance ist, in Deutschland in Gelb zu fahren.“ Die Straßen, auf denen das Zeitfahren ausgetragen wurde, waren vom Regen sehr seifig und damit rutschig. Doch das war für Martin keine Ausrede wert. „Nein, ich hätte eigentlich auf den letzten Kilometern, die schnurstracks am Rhein vorbeiführten, meine technischen Fähigkeiten ausspielen müssen“, sagte der 32-Jährige. „Ich habe auf den ersten Metern zu viele Körner gelassen und hatte hinten raus keine Kraft mehr.“ Auch das wurde von Marcel Kittel in sehr kollegialer Weise kommentiert: „Tony hat zwar kein Gelb, aber die Herzen der Radsportfans erobert.“ Und an der Strecke und im Zielbereich wurde Martin dennoch überschwänglich gefeiert.