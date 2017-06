Der Mann, der bei der Tour de France Letzter des Gesamtklassements ist, bekommt seit 2015 ein rotes Rote-Laterne-Trikot. Von 2001 bis 2004 war der französische Radfahrer Jimmy Casper Träger der Roten Laterne. Fröhlich blickt er darauf heute zurück. „Ich kann mit gewissem Stolz verkünden“, sagt Casper, „dass ich mit Gewissheit sagen kann, diese Frankreichrundfahrten mit Wasser gefahren zu sein.“ Wasser! Kein Epo. Kein zentrifugiertes Eigenblut.

Warum erzähle ich das? Weil Casper die Rote Laterne zu Zeiten von Armstrong und Ullrich trug, als Epo und Blutdoping an der Tagesordnung waren und Radprofis bei mystischem Tempo durch Frankreich rasten. Immer schneller, immer schneidiger die Berge hinauf, Duelle wie gemalt. Und irgendwann sind sie fast alle aufgeflogen. Eine schlimme Ära des Sportbetrugs, die vielen die Lust am Radsport genommen hat. Auch in Düsseldorf, wo die Tour ein Fest feiern will, werden viele daheim bleiben, weil sie diesen Betrug in ihrem Leben nicht mehr verzeihen können. Verständlich.

Was kann man ihnen sagen? Dass die Branche gelernt hat? Ja, viele junge Fahrer sprechen Klartext und machen darauf aufmerksam, dass auf keine andere Sportart vergleichbar intensiv geschaut wird. Und: Nein. Noch immer tummeln sich viele von denen im Rad-Zirkus, die gestanden haben. Oder jene, die nie etwas zugegeben, aber doch gedopt haben. Alte Sünder, die in Düsseldorf dabei sein werden. Im Hintergrund, aber mittendrin.

Jan Ullrich ist nicht dabei. Weil er sich trotz aller Beweise gegen jede Klarheit gesperrt hat. Vor allem wohl, um Schadenersatzansprüche im Keim zu ersticken. Ullrich wird damit leben müssen, dass er deshalb geächtet bleibt. Dass das auch verlogen ist, wird er selbst kaum beklagen können. Er hatte viele Chancen.