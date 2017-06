Durch die Tour de France sind mehr als drei Viertel der Hotel-Zimmer in Düsseldorf am Wochenende gebucht – trotz saftiger Preise.

Düsseldorf. Die einen freuen sich vielleicht über ein großes Event und viel Trubel in der Stadt, die anderen hoffen auf ein dickes Geschäft am Wochenende des Grand Départ in Düsseldorf. Zu letzteren gehören sicher Hoteliers und Gastronomen in der Stadt. Dass sie nicht umsonst hoffen, zeichnet sich bereits jetzt ab: 80 Prozent der Zimmer in den Düsseldorfer Hotels sind für das erste Juliwochenende bereits gebucht – zu wesentlich höheren Preisen, als an den umliegenden Wochenenden.

Das geht aus einer Studie hervor, die ein Online-Hotelportal vorgestellt hat. Demnach kostet eine Übernachtung von Freitag auf Samstag 218 Euro, von Samstag auf Sonntag sogar 235 Euro. In der Vorwoche liegen die gleichen Wochentage bei 107 und 110 Euro, in der Folgewoche bei 99 und 102 Euro. Man sieht: Mit der Nachfrage steigt auch der Preis.

Verband und Hotels sind mit der Auslastung zufrieden

Dass die hoch ist, bestätigt Thorsten Hellwig, Sprecher des Hotel- und Gaststättenverbandes Dehoga NRW. „Die Buchungslage ist schon deutlich höher, als an einem normalen Sommerwochenende“, sagt er. Man sei mit der aktuellen Lage sehr zufrieden. Dennoch gebe es noch freie Zimmer. „Als internationale Messestadt verkraftet Düsseldorf so eine Touristenintensives Wochenende ganz gut.“

Dabei profitieren sowohl die mittelklassigen als auch die hochpreisigen Hotels. „Klassische Einzelreisende werden wohl eher auf Mittelklassehotels zurückgreifen“, heißt es aus einem der Düsseldorfer Fünf-Sterne-Hotels. Dafür sind in den Nobelherbergen einige der Teams untergebracht – welches in welchem wird aktuell allerdings noch nicht verraten. Also gibt es auch in diesem Segment über die Auslastung nichts zu meckern.

Neben den direkten Einnahmen durch die Buchungen an dem Wochenende selbst hofft man in den Hotels auch auf gute Werbung für die Zeit danach. Wenn die Stadt so im Mittelpunkt stehe, locke das womöglich viele zu einem Besuch zu einem anderen Zeitpunkt.

Dehoga: „Restaurants und Kneipen sind gewappnet“

Doch nicht nur im Hotelgewerbe hat man große Erwartungen für das Grand-Départ-Wochenende: Auch die Gastronomen in der Stadt wollen natürlich ein gutes Geschäft machen. „Die Restaurants und Kneipen sind gewappnet“, sagt Dehoga-Sprecher Hellwig. Am meisten los sein wird natürlich in der Altstadt, wo neben Tour de France-Besuchern im Sommer an jedem Wochenende feiernde Gruppen (vor allem Fußballmannschaften und Junggesellenabschiede) aus ganz Deutschland auflaufen.

Dennoch sieht man den besonderen Andrang bei der Dehoga gelassen. Großveranstaltungen sei man schließlich in Düsseldorf gewohnt – vom Japan-Fest über den Eurovision Song Contest 2011 und große Messen bis hin zu den alljährlichen Karnevalstagen. Wie stark eine Veranstaltung wie der Grand Départ zu Buche schlagen kann, lasse sich aber derzeit noch nicht vorhersehen. „Bei so einem Freiluftevent gibt es viele Faktoren, die eine Rolle spielen“, sagt Hellwig, „wir hoffen in jedem Fall sehr, dass uns Petrus am kommenden Wochenende wohl gesonnen ist.“