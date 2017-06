Die Caritas setzt sich für die Tour de France ein und ruft Mitglieder und Ehrenamtler auf, die Sportler anzufeuern.

Düsseldorf. Zum Grand Départ werden bis zu eine Million Besucher erwartet. Mitfiebern wollen auch viele Ehrenamtliche: 120 Gruppen haben sich allein bei Helma Wassenhoven, im Büro des Oberbürgermeisters zuständig für das Rahmenprogramm am Tour-Wochenende, angemeldet. Sie wollen die Zuschauer mit Musik unterhalten oder kleine Partys am Straßenrand organisieren. „Und es werden sich bei weitem nicht alle angemeldet haben“, mutmaßt Wassenhoven. Auf der Kniebrücke will am Samstag beispielsweise die Caritas die Sportler anfeuern. Im WZ-Interview spricht Ulrich Brzosa vom Caritas-Vorstand darüber, wie es zur Idee gekommen ist.

Herr Brzosa, was genau ist für Samstag geplant?

Ulrich Brzosa: Wir haben alle Caritas-Aktiven und Mitglieder eingeladen, mit uns die Läufer auf der Kniebrücke anzufeuern. Wir wollen möglichst viel Stimmung machen, zusätzlich öffnen wir noch unsere Dachterrasse, von der man einen tollen Blick auf die Strecke am Rhein entlang haben wird.

Und auch beim „Festival du Tour“ direkt unter der Brücke sind Sie aktiv, mit einer 20 Meter hohen aufblasbaren Kirche…

Brzosa: Genau, die ist allerdings nicht als Hüpfburg gedacht, sondern soll als Rückzugsort dienen, in dem man sich zwischendurch ein wenig ausruhen kann. Vielleicht kennt der ein oder andere die Kirche schon vom Stadtjubiläum, da haben wir sie auch aufgeblasen.

Warum ist es Ihnen wichtig, bei der Tour dabei zu sein?

Brzosa: Weil wir finden, dass die Stadt einen fantastischen Job bei der Organisation gemacht hat. Das wollen wir gerne unterstützen, wir haben der Stadt auch schon vorher unsere Hilfe angeboten, zum Beispiel bei logistischen oder handwerklichen Dingen.

Trotzdem war die Aktion unter den Mitgliedern umstritten?

Brzosa: Ja, denn wir alle wissen, wie viel Geld die Tour kostet und gleichzeitig merken wir auch, dass soziale Verbände wie wir immer weniger Geld bekommen. Aber als dann die politische Entscheidung für die Tour einmal gefallen war, haben wir uns entschieden, dabei zu sein und beispielsweise auch mit unserer Freiwilligenagentur um Helfer für die Volunteers geworben.

Ihre Aktion steht unter dem Titel „Tour d’amour“, was hat es damit auf sich?

Brzosa: Caritas heißt ja übersetzt nichts anderes als Nächstenliebe. Das französische Wort dafür hörte sich nicht so toll an und da haben wir etwas gespielt. Am Ende ist dieser Slogan rausgekommen, mit dem wir auf uns aufmerksam machen möchten. Wir verkaufen vor unserer Geschäftsstelle an der Hubertusstraße 5 auch Crêpes, der Erlös kommt sozialen Projekten in Afrika zugute. Womit wir wieder bei der Nächstenliebe angekommen sind.