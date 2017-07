Noch kurz vor Beginn der Tour de France werden in Düsseldorf Sicherheitsmaßnahmen ergriffen. Doch nachdem wochenlang die Sonne schien, findet der Tourauftakt unter grauem Himmel statt. Hartgesottene Fans stehen schon Stunden vorher an der Strecke.

Düsseldorf. Bei regnerischem Wetter haben sich vor Beginn der Tour de France Radsport-Fans am Samstag in Düsseldorf die besten Plätze an der Strecke gesichert. Das weltberühmte Radrennen beginnt um 15.15 Uhr mit einem Einzelzeitfahren der 198 Fahrer.

Die Meteorologen machten den Radsportlern keine Hoffnung auf Sonnenschein. «Es wird überwiegend dicht bewölkt bleiben und immer wieder Sprühregen geben können», sagte die Meteorologin vom Dienst des Deutschen Wetterdienstes in Essen. In der Stadt sichert ein Großaufgebot an Polizei und Ordnungskräften den 14 Kilometer langen Rundkurs. In den Seitenstraßen wurden noch gegen Mittag Lastwagen-Sperren aufgebaut und Zufahrten abgesichert. Mehrere tausend Polizeibeamte sind bis Sonntag in der Landeshauptstadt im Einsatz. Hunderttausende Besucher werden zu dem berühmten Radrennen erwartet.

Viele Besucher aus den Nachbarländern sind wegen des Tourbeginns gekommen. Bis zum Mittag blieb der große Zustrom von Zuschauern aus. Eineinhalb Stunden, bevor mit dem Zeitfahren die diesjährige Tour de France beginnt, fährt eine Karawane mit Werbeautos über die Strecke. dpa