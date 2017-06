Noch wenige Tage zum Grand Départ. Viele Stellen an der Strecke werden zur Partymeile. Wir haben die Top-Spots zusammengestellt.

Düsseldorf. Fast eine Million Besucher erwartet Düsseldorf am ersten Juli-Wochenende zum Grand Départ. Nur die wenigsten Zuschauer werden am Samstag wohl auf den offiziellen Tribünen an der Königsallee und am Start der ersten Etappe am Messegelände Platz nehmen – bis zu 550 Euro kostet da die Karte. Natürlich geht es auch kostenlos. Allerdings ist es gar nicht so einfach, den Überblick zu behalten. Wir haben einige Top-Schauplätze zusammengestellt.

Reizvoll ist es zum Beispiel, den Grand Départ am 1. Juli an der Cecilienallee zu verfolgen, sagt Helma Wassenhoven, im Büro des Düsseldorfer OB unter anderem für das Rahmenprogramm der Tour verantwortlich: „Da kommen die Sportler gleich zwei Mal vorbei.“ Zudem seien Rhein und Rheinpark in unmittelbarer Nähe. Die Grünanlage hätten sich viele Gruppen schon als Treff und Picknickwiese ausgeguckt. „Den Park haben wir kurzerhand zur internationalen Bürgerwiese umfunktioniert“, sagt Wassenhoven. Unter anderem wollen sich dort Besucher aus Dänemark, Frankreich und den Niederlanden treffen.

Im Rheinpark auf Höhe der Rheinterrasse steht am Samstag auch eine von acht (am Sonntag sieben) großen LED-Leinwänden, auf denen die Stadt die Fernsehbilder der Sportveranstaltung live übertragen wird.

Für die erste Etappe am 1. Juli gilt diese Sperrungskarte: Lila: Hier führt die erste Etappe lang. Rot: Gesperrt. Orange: Nur frei für Anwohner mit Zufahrtsberechtigung. Grün: Durchgangsverkehr. Grafiken: Stadt Düsseldorf

Weitere gute Standorte sind der Grabbeplatz, der Graf-Adolf-Platz, der Marktplatz vor dem Rathaus, der Platz am Kö-Bogen sowie die Picknickwiese am Rand des Hofgartens. Auf dem Burgplatz am Schlossturm steht die zentrale Bühne: Neben einer weiteren Live-Übertragung gibt es hier Talks und Infos zum Grand Départ. Ab 12 Uhr treten dort am Samstag außerdem die Jazz-Band Swing Unit, Kinderliedermacher Volker Rosin und Clowns aus Südafrika auf.

Ein weiterer Hotspot liegt am Graf-Adolf-Platz. „Da werden verschiedene Foodtrucks mit kulinarischen Angeboten stehen, wir stellen auch Liegestühle auf“, sagt Wassenhoven. Für Familien sei der Schwanenspiegel der richtige Ort: „Dort können sich Kinder schminken lassen, ein Spielmobil ist vor Ort und auch der Bücheresel der Zentralbibliothek kommt vorbei.“ Gut verfolgen lässt sich das Sportereignis auch von der Kniebrücke, inklusive Rundumblick über die Strecke. Dort überqueren die Sportler im Zuge der ersten Etappe (Samstag) den Rhein, am Fahrbahnrand wollen auch Gruppen wie die Caritas für Stimmung sorgen.