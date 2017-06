Am 1. Juli beginnt die Tour de France in Düsseldorf – wie zuvor schon in Köln, Frankfurt und 1987 in Berlin. Eine Erinnerung.

Berlin. Auf den Tag genau 30 Jahre vor Düsseldorf richtete West-Berlin den Grand Départ der Tour de France aus. 207 Fahrer aus 23 Teams waren am 1./2. Juli 1987 für den Prolog auf dem Berliner Kurfürstendamm, ein 105,2 Kilometer- Rennen und ein 40,8 Kilometer langes Team-Zeitfahren, seinerzeit Gast in der geteilten Stadt.

Die politischen Besonderheiten schienen die vielleicht auch etwas naiven Tour-Chefs, die vom Senat nur für die Vergabe drei Millionen D-Mark kassierten, nicht besonders zu interessieren. Lange liebäugelten sie auf dem Rückweg aus Berlin nach Frankreich mit einer Passage durch die DDR. Die „Luftbrücke“ am 3. Juli nach Karlsruhe – von dort ging es weiter nach Stuttgart, Pforzheim und dann nach Straßburg – war dann die realistischere Variante.

Einige Teammitglieder der amerikanischen 7-Eleven- Mannschaft wollten zum Training vor dem Tourstart die Mauer passieren – klappte ebenfalls nicht. Dafür bot Pfarrer Sopp in der Gedächtniskirche den Fahrern Asyl. In der Bibliothek konnten sie sich wenige Meter von der Startrampe am Kurfürstendamm entfernt in Ruhe auf den Prolog vorbereiten.

Anders als Düsseldorf hatte West-Berlin sogar Steigungen mit so lustigen Namen wie „Langer Willi" zu bieten, die immerhin für Bergwertungen gut waren. Der Franzose Gilbert Duclos-Lassalle, der zweimal den Klassiker Paris-Roubaix gewann, verließ Berlin im Trikot des Bergkönigs. Lech Piasecki trug Gelb, als Gesamtsieger in Paris konnte sich der Ire Stephen Roche feiern lassen. Zuvor hatte er den Giro gewonnen und holte nach der Tour noch den WM-Titel.

Die Tour in Berlin - das war vor 30 Jahren auch ein Publikumsmagnet. Der Rahmen stimmte, Hunderttausende standen an den Straßen und wohl auch die örtliche Hotellerie und Gastronomie kamen auf ihre Kosten. Immerhin mussten zur Vergabe-Gebühr noch einmal mindestens 1,5 Millionen D-Mark für die lokale Organisation gezahlt werden – und Werbeeinnahmen flossen ausschließlich in die Kassen der Franzosen. Zum Vergleich mit heute: Düsseldorf zahlt alles in allem mehr als 13 Millionen Euro. Mönchengladbach muss nur für die Durchfahrt 100 000 Euro berappen.

Auftakt Le Grand Départ, französisch für die große Abfahrt, ist die Bezeichnung für den Beginn der Landesrundfahrt. Seit 1967 beginnt die Tour mit dem Prolog. Es wird meist als Rundkurs in einer größeren Stadt ausgetragen und dient dazu, die Fahrer einem großen Publikum zu präsentieren. Zuletzt startete die Tour in Leeds (2014), Utrecht (2015) und Mont Saint-Michel (2016).

Zu Finessen des Reglements war für Fans und die Berliner Ausrichter 1987 etwas Nachhilfe nötig. In einer offiziellen Presseinformation hieß es: „Entgegen anders lautender Meldungen gehört der Prolog voll zum Rennklassement: Jede Sekunde, die beim Einzelzeitfahren verloren geht, fehlt in der Endabrechnung für das Gelbe Trikot.“

