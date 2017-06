Anwohner und Pflegedienste haben Sorge, wegen der Sperrungen zur Tour ihre Wohnung oder Patienten nicht zu erreichen. Die Stadt plant eine Sondergenehmigung.

Düsseldorf. Evy Meißners Freude darüber, dass die Tour-de-France-Strecke unmittelbar vor ihrer Haustür in Lörick vorbeiführt, ist getrübt. „Das Linksrheinische ist an diesem Wochenende von der Außenwelt abgeschnitten. Das ist schlecht, wenn man Rufbereitschaft hat“, sagt sie. Die 31-Jährige ist in der Ausbildung zur Operationstechnischen Assistentin an einem Ratinger Krankenhaus und muss in einem Notfall, beispielsweise bei einem ungeplanten Kaiserschnitt, innerhalb von 30 Minuten am Arbeitsplatz sein. „Bei all den Sperrungen kann ich das nicht schaffen“, sagt sie. Auch der Versuch, den Dienst mit den Kollegen zu tauschen, scheiterte. „Dafür kam das Informationsschreiben der Stadt viel zu kurzfristig. Unser Dienstplan wird zwei Monate im Voraus gemacht.“ Das Schreiben erhielt Meißner vier Wochen vor dem Tour-Wochenende.

Mit dem Ärger über die Sperrungen ist sie nicht allein. Mitarbeiter ambulanter Pflegedienste teilen ihre Sorge. „Wir haben alle Patienten informiert, dass die Angehörigen Sorge tragen müssen und im Notfall einen Krankenwagen rufen müssen“, sagt Simone Rux, Mitarbeiterin eines Pflegedienstes in Neuss. Andere Patienten, deren Angehörige nicht einspringen können, will der Pflegedienst frühmorgens um 3 Uhr anfahren, bevor die Straßen gesperrt werden. „Für uns als ambulanter Pflegedienst bedeutet die Tour de France Stress“, sagt Simone Rux.

Laut Stadt wurden die Bewohner an den Strecken und auch 132 Pflegedienste rechtzeitig angeschrieben und ausführlich über die Sperrungen informiert. Dabei wurden sie auch über die Möglichkeit in Kenntnis gesetzt, auf Antrag eine sogenannte Zufahrtsberechtigung zu erhalten. Mittlerweile sind 1882 solcher Berechtigungen ausgestellt worden, für Pflegedienste bislang 61.

Für Evy Meißner und Simone Rux ist es noch nicht zu spät, ebenfalls eine zu beantragen: „Das Büro Verkehrsregelung Grand Départ ist bis zum Freitag, 30. Juni, besetzt. Bis dahin können dort noch Zufahrtsberechtigungen beantragt werden. Ab Montag 26. Juni, müssten diese von den Antragstellern aufgrund der Zustellungszeit allerdings persönlich abgeholt werden“, sagt Stadtsprecher Volker Paulat. Für Simone Rux ist diese Information neu. „Weil wir unseren Sitz in Neuss haben, wurden wir nicht angeschrieben. Ich werde mich nun schnell um so eine Zufahrtsberechtigung bemühen“, sagt sie erleichtert.

Die Sperrungen stellen nicht nur Anwohner, die an diesem Wochenende arbeiten müssen, vor Probleme. Auch die Post versteht ihren Dienst am Samstag als eine „große Herausforderung“. „Wir werden Briefkästen in den betroffenen Stadtteilen sperren, weil wir sie nicht leeren können und verhindern wollen, dass Briefe zu lange liegen bleiben“, sagt Rainer Ernzer, Sprecher der Deutschen Post DHL. „Wir gehen davon aus, dass an diesem Tag nicht jeder Brief und nicht jedes Paket seinen Empfänger erreichen wird, weil sowohl Briefträger als auch Paketboten nicht an jedes Haus herankommen.“

Rheinbad bleibt am 1. Juli, das Freibad Lörick am 2. geschlossen

Besonders bei der Paketzustellung sei mit Einschränkungen zu rechnen. „Jeder Paketbote muss sich selbst ein Bild von den Gegebenheiten vor Ort machen und entscheiden, wo er den Wagen abstellt und welchen Weg er in Kauf nimmt, um sein Paket loszuwerden.“

Wegen der Sperrungen während der Tour de France haben sich auch einige öffentliche Einrichtungen dazu entschlossen, ihre Häuser zu schließen.

So bleibt das Rheinbad am Samstag geschlossen, das Strandbad Lörick am Sonntag. Am Samstag haben auch die Museen K20 und K21 geschlossen. Während das K21 am Sonntag wieder öffnet, bleibt das K20 zu. Im Apollo fällt am Samstag die Nachmittagsvorstellung aus, die Abendvorstellung beginnt eine Stunde später, nämlich um 21 Uhr.