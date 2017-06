Grand Départ: Sperrungen beginnen am Samstag und dauern bis Sonntag.

Düsseldorf. Für die beiden Etappen sind massive Verkehrseinschränkungen notwendig. Der Rheinufertunnel ist bereits ab Freitag, 17 Uhr, bis Sonntagnachmittag gesperrt. Ebenfalls schon Freitag beginnt der Aufbau der Streckensperrungen.

1. Etappe, Samstag

Die Werbekarawane setzt sich um 13.45 Uhr an der Messe in Bewegung, der erste Zeitfahrer sprintet um 15.15 Uhr los – der letzte um 18.32 Uhr. Bis zum Ende des Zeitfahrens gegen 19 Uhr plus einer Zeitspanne für den Abbau der Sperren, ist mit größeren Einschränkungen für den allgemeinen Verkehr in der Stadt zu rechnen.

Hier alle wichtigen Straßen, die gesperrt sind

Arenastr., Bahnstr., Beckbuschstr., Benrather Str., Blumenstr., Breite Str., Cecilienallee, , Düsseldorfer Str., Fritz-Roeber-Str., Golzheimer Platz, Graf-Adolf-Platz, Grünstr., Haroldstr., Heinrich-Heine-Allee, Hofgartenrampe, Inselstr., Joseph-Beuys-Ufer, Kaiser-Friedrich-, Kaiser-Wilhelm-Ring, Kasernenstr. (zwischen Harold- und Carl-Theodor-Str.), Kavalleriestr., Klever Str., Kö-Bogen-Tunnel, Königsallee, Luegplatz, Maximillian-Weyhe-Allee, Oberkasseler Brücke, Oederallee, Poststr., Reeser Str., Rheinalleetunnel, Rheinkniebrücke, Rheinufertunnel, Robert-Lehr-Ufer, Rotterdamer Str., Salierstr., Steinstr., Stockumer Kirchstr., Theodor-Körner-Str., Trinkausstr., Uerdinger Str. (zw. Rotterdamer Str. und Orsoyer str.), Victoriaplatz, Wildenbruchstr.

2. Etappe, Sonntag

Der Start des Rennens mit vorgeschalteter Neutralisation (also ohne Zeitmessung) ist für 12.03 Uhr geplant. Die Zeitspanne der unvermeidbaren Einschränkungen für den allgemeinen Verkehr in Düsseldorf startet in den frühen Morgenstunden sukzessive ab 5 Uhr und dauert bis circa 16 Uhr. Die Streckensperrung wird von etwa 9 Uhr bis mindestens eine Stunde nach Passieren des letzten Tourfahrzeuges aufrecht erhalten bleiben.

Diese wichtigeren Straßen sind gesperrt

Askanierstr., Belsenplatz, Benrather Str., Berger Str., Bergische Landstr., Brehmstr., Brüsseler Str., Burgplatz, Carlsplatz, Cecilienallee, Danziger Str. (Abfahrt Richtung Heuss-Brücke), Dreherstr., Ernst-Poensgen-Allee, Fahneburgstr., Fischerstr., Franziusstr., Graf-Recke-Str., Grashostr., Grunerstr., Hansaallee, Haroldstr., Heerdter Sandberg, Heinrich-Heine-Allee, Heinrichstr. (Gruner- bis Graf-Recke-Str.), Johannstr. (ab Ulanen- in Richtung Heuss-Brücke), Joseph-Beuys-Ufer, Jülicher Str., Kaiser-Friedrich-Ring, Kaiserstr., Kaistr., Kennedydamm (zwischen Roß- und Uerdinger Str.), Klever Str., Kö-Bogen-Tunnel, Königsallee, Leostr., Löricker Str., Luegallee, Lütticher Str., Maximillian-Weyhe-Allee, Morper Str., Neusser Str., Oberkasseler Brücke, Oberrather Str., Oederallee, Quadenhofstr., Reichswaldallee, Rennbahnstr., Rheinufertunnel, Robert-Lehr-Ufer, Roßstr., Sankt-Franziskus-Str., Schönaustr., Speditionstr., Theodor-Heuss-Brücke, Uerdinger Str. (zw. Danziger Str. und Brückenauffahrt), Willicher Str., Windscheidstr. Alle gesperrten Straße finden Sie online hier: duesseldorf.de/letour