Den Reiz, als freiwillige Helferin bei Sportveranstaltungen ganz nah dabei zu sein, hat Martina Barg schon vor einigen Jahren für sich entdeckt. Nachdem ihre Freunde von den Erfahrungen als Helfer bei der Fußball-WM in Deutschland geschwärmt hatten, begann sie 2008, sich bei den Vorbereitungen der Veranstaltungen zur Kulturhauptstadt Europas im Ruhrgebiet zu engagieren. „Man hat Eindrücke und Erlebnisse wie kein anderer und bekommt einen Einblick in die ganze Organisation“, erklärt Barg die Faszination an ihrem Hobby. Denn seit der Kulturhauptstadt 2010 ist die 48-Jährige immer wieder im Einsatz: Ob bei der Schwimm-WM, der Frauen-Fußball-WM oder dem DFB-Pokalfinale in Berlin, bei dem sie bereits viermal dabei war, oder in der Arena auf Schalke, wo sie einem Pool an Freiwilligen angehört. Barg kommt rum.

Für die Akkreditierung haben sich Simone Pesch, Martina Barg und Janine Kaselowsky gemeldet. Dort waren sie bereits im letzten Jahr beim Race am Rhein, dem Testlauf zum Grand Départ. „Wir waren in einer Gruppe von 16 Leuten und es hat uns allen sehr viel Spaß gemacht“, sagt Pesch. Damit sie wieder als Gruppe zusammenarbeiten können, haben sich alle für den Bereich Akkreditierung gemeldet, wo sie unter anderem mit der Ausgabe der Taschen für die Freiwilligen betraut sind. Denn jeder Freiwillige bekommt neben Poloshirt, Regenjacke und Kappe im Tour-Look auch noch Verpflegung und einen Fahrschein für den ÖPNV.

Düsseldorf. Ohne sie kommen heutzutage wenige sportliche Großveranstaltungen aus – auch der Grand Départ nicht. Bei der Stadt nennt man sie deshalb auch anerkennend Tour Maker: freiwillige Helfer, die viel Freizeit investieren, um für einen reibungslosen Ablauf der Rennen zu sorgen. Eingesetzt werden sie zum Beispiel als Stewards an der Strecke, an Infoständen oder bei den Gästen im Hospitalitybereich. Doch auch bei der Organisation und der Betreuung und Koordination von anderen Freiwilligen helfen sie mit.

Ihre Aufgaben konnten sich die Teilnehmer selbst aussuchen, zumindest grob. Von den 2500 Einsatzmöglichkeiten in den vier Tagen, von der Teampräsentation am Donnerstag bis zur zweiten Etappe am Sonntag, konnten sie wählen. Sandra Damm hat sich dazu entschlossen, ihre Aufgaben etwas vielfältiger zu gestalten. Die Geschäftsführerin des SC West, die im Jahr 2014 über die Special Olympics zur Rolle als Volunteer gefunden hat, hilft bereits im Vorfeld beim Petit Départ und dem Special Petit Départ, gibt am Wochenende außerhalb der Rennen Infos an Besucher und hat sich für den Sonntag als Streckenposten ganz in der Nähe ihres Wohnorts im Linksrheinischen aufstellen lassen. „Dann muss ich nicht durch die ganze Stadt“, sagt Damm und lacht.

Kick-Off Nach Angaben der Stadt haben sich in Düsseldorf 1419 Männer und 1048 Frauen gemeldet. Die zentrale Anlaufstelle für Helfer wird an der Leichtathletikhalle an der Arena eingerichtet. Dort gibt es die Taschen und Informationen. Ein erstes Treffen mit Informationen und Instruktionen fand Ende April in der Heine-Uni statt. Beim Grand Départ werden die Teamleiter die Freiwilligen über ihre Aufgaben informieren.

Dabei ist es eigentlich die Teamarbeit, die sie schätzt. „Es ist ein enormer logistischer Aufwand“, sagt Damm. Deshalb sei das Race am Rhein zum Test auch wichtig gewesen, „auch wenn da die Informationen zu den Straßensperrungen nicht so geflossen sind.“ Von den rund 2500 Freiwilligen kommen längst nicht alle aus Düsseldorf. Neben dem näheren Einzugsgebiet sind auch Menschen aus Berlin, Hamburg oder München aber auch England, Polen, Italien oder Schweden angemeldet. Doch auch ihre Anreise reicht nicht an die von Michael Poplawski heran.

Der 49-Jährige wird sich aus Kanada auf dem Weg machen. „Ich verfolge die Tour de France seit 20 Jahren, war aber noch nie bei einer dabei“, schreibt Poplawski aus dem knapp 8000 Kilometer entfernten Victoria, British Columbia an der Westküste Kanadas. Poplawski fährt selbst Rennrad und hat deutsche Wurzeln. „Meine Eltern sind Deutsche und haben sich in Kanada kennengelernt. Die Familie meiner Mutter lebt in NRW.“ Eine Woche bleibt er in Deutschland, um bei der zweiten Etappe am Sonntag die Strecke als Steward zu bewachen. Nachdem er bei der Straßenrad-WM in Stuttgart und der Frauen-Fußball-WM in Sinsheim bereits Volunteer-Erfahrung in Deutschland gemacht hat, wollte er in diesem Jahr eigentlich auch noch die Eishockey- oder Tischtennis-WM hautnah begleiten. Doch dort gab es mehr Bewerber als Plätze.

Welche Aufgabe wer genau an dem Wochenende zu übernehmen hat, wird sich aber wohl kurzfristig entscheiden. Bis zu vier Tage helfen die Freiwilligen jeweils fünf bis neun Stunden, auch wenn das man heißt, um 5.30 Uhr an der Messe anzufangen. Den Aufwand ist das Erlebnis den meisten wert.