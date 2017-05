Nicht nur die Profis bereiten sich auf die Tour de France vor. Bei Sport im Park darf jeder radeln.

Kalt und windig ist es für Anfang Mai, trotzdem frieren die Sportler unter der Rheinkniebrücke nicht. Auf dem Apolloplatz stehen Standfahrräder in einem Halbkreis. Fleißig treten die Sportler in die Pedale und bleiben dabei auf der Stelle. Gegenüber von ihnen radelt Trainerin Alina Anarbaeva und die ist voller Energie. „Drei, zwei, eins und aufstehen!“, ruft sie. Begleitet wird sie von lauter und motivierender Musik. Also stehen die rund zehn Teilnehmer auf und radeln noch schneller.

Sport im Park heißen die Fitnesskurse, die das Sportamt der Stadt anbietet. Mit Blick auf den Grand Départ versprechen die Veranstalter ein Training à la Tour de France. Bis Ende Juni können sich jetzt Radler beim Cycling-Kurs auspowern. Das zweimal wöchentlich und kostenlos. Außerdem gibt es viele weitere Sportangebote wie Zumba und ein intensives Fitnesstraining.

Ein gesunder Radsport-Spaß als Tour-Vorbereitung

In ganz Düsseldorf werden Parkanlagen dafür bis Oktober genutzt. Durch das Fahren auf den Rädern, die normalerweise in Fitnesstudios genutzt werden, soll die Vorfreude auf das Radsport-Event gesteigert werden. Außerdem ist es natürlich gesund. Vor allem aber macht es Spaß.

Das findet zumindest Esther Hahn, die als Teilnehmerin die erste Hälfte gut überstanden hat. Sie hat ihre eigene Mission: „Ich will beim Rekordversuch im Aquacycling mitmachen.“ Ein Sport, bei dem man im Wasser radelt. Der Kurs im Park sei ihre Vorbereitung. Zum ersten Mal ist sie bei Sport im Park dabei und sehr zufrieden. Besonders gefällt ihr die Trainerin. „Die ist wirklich super, so motiviert und fröhlich. Die reißt einen richtig mit.“ Anstrengend sei es trotzdem, auch wenn sie in der Stadt oft mit dem Rad unterwegs ist. Sie freut sich auf den Grande Départ. „Ich werde auf jeden Fall zuschauen.“

„Schneller, schneller, hop!“, ruft Alina Anarbaeva. Sie scheint es nicht anzustrengen. Die Musik wird schneller, auch die Teilnehmer müssen jetzt kräftiger treten. Danach demonstriert die Trainerin ein paar Armübungen, die die Sportler gleich imitieren. „Wir haben wirklich gute Räder hier“, sagt Anarbaeva. Die können in ihrer Stärke eingestellt werden. „Das ist, als würde man einen Berg hochfahren.“ Ein weiterer Vorteil: Auch weniger trainierte Menschen können mitmachen.

Training Cycling-Kurs

Kurse Sport im Park

Infos Bis zum 27. Juni können Radsportbegeisterte zwei mal wöchentlich beim Tour-de-France-Training teilnehmen. Jeden Dienstag um 18 Uhr und Freitag um 17 Uhr für je eine Stunde. Das Angebot ist kostenlos und unverbindlich. Das Sportamt der Stadt Düsseldorf bietet weitere Gesundheits- und Fitnesskurse an. Es ist für Untrainierte und Sportliche sowie alle Altersgruppen offen. Durchgeführt werden sie von qualifizierten Trainern. Alle Informationen unter duesseldorf.de/sportamt/sport-im-park

„Für jeden soll es passen“, erklärt Alina Anarbaeva, die eigentlich bei einem Fitnessstudio professionelle Personaltrainerin ist. Wenn Teilnehmer Probleme beim Training haben, helfe sie gern. Hier draußen sei es auch für sie eine schöne Abwechslung.

Dass der Kurs in der Natur gemacht wird, ist auch der Grund, warum Tabea Schick teilnimmt. Eigentlich favorisiert die Teilnehmerin den Rudersport. Als sie das erzählt, hat sie noch keine Pause gemacht und radelt munter weiter. Zwanzig Minuten ist sie schon am Strampeln, nun läuft eine etwas ruhigere Phase. „Die Musik motiviert mich.“

Nach einer halben Stunde dürfen sich die Teilnehmer dann kurz ausruhen, bis es wieder aufs Rad geht. Am Schluss ist noch Zeit für Stretching.

Wetterfest sollten die Sportler sein, der Kurs läuft bei jedem Wetter (siehe Kasten oben). Doch verbindlich anmelden muss man sich nicht.