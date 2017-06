Markus Berndt sammelt außergewöhnliche Fahrräder. In seinem Café dreht sich alles um seine Leidenschaft.

Düsseldorf. In seinem Café an der Ackerstraße in Flingern ist das Rad allgegenwärtig. Je eins steht in den zwei großen Fensterfronten, ein weiteres über der Eingangstür. „Und im Keller habe ich noch zehn weitere stehen“, sagt Markus Berndt. Der 42-Jährige kann sich ein Leben ohne das zweirädrige Gefährt nicht mehr vorstellen – sowohl in der Freizeit, als auch im Job.

Seit 2008 betreibt er das Café Rekord. Die Leidenschaft für den Radsport treibt ihn aber schon viel länger um. Mit sechs Jahren hat er das Radfahren gelernt: „Spät, wie ich finde“, sagt er. Seinen Kindern habe er das schon beigebracht, als die je drei Jahre alt waren. Die ersten Versuche habe er auf dem Klapprad seiner Mutter unternommen. „Das wurde mir aber schnell zu langweilig und ich bin aufs Rennrad umgestiegen.“ Da war Berndt etwa zwölf Jahre alt – er legte den Grundstein für seine heutige Sammlung.

„Das liebe ich so an Düsseldorf, man ist schnell in der Natur.“

Markus Berndt

Während des Studiums in Wirtschaftswissenschaften und Architektur arbeitete er kurz als Kurierfahrer, stieg dann aber in die Gastronomie ein. Irgendwie sei er dann dort hängengeblieben – zum Glück, wie er heute sagt. „Mein Café ist mittlerweile ein kleiner Treffpunkt für Radsportler geworden“, sagt er. Mit vielen Kunden unternehme er regelmäßige Radtouren in der Gruppe.

Berndt sammelt historische, außergewöhnliche Räder

Was für andere Briefmarken, Modelleisenbahnen oder Oldtimer sind, das sind für den Gastronomen historische und außergewöhnliche Räder. Über sein Café habe er viele Sammler kennengelernt, und so wächst seine Sammlung immer weiter. „Die meisten meiner Stammkunden haben im Schnitt selbst mindestens zehn Räder“, sagt er. Zwei bis drei Mal täglich kämen viele davon zu ihm ins Café Rekord.

Lokal

Zeiten

Kontakt In seinem Café Rekord an der Ackerstraße 204 in Flingern bietet Inhaber Markus Berndt unter anderem ausgefallene Kaffeesorten, Limonaden, Biere und Weine an. Tagsüber gibt’s auch kleinere Speisen und verschiedene Kuchensorten. Geöffnet ist das Lokal montags bis freitags von neun bis 20 Uhr, samstags bis 18.30 Uhr und sonntags von 11 bis 18.30 Uhr. Telefonisch ist Berndts Café unter der Nummer 54473090 zu erreichen.

Unter anderem hat er ein sogenanntes Bahnrad aus den 1970er Jahren. In Berlin habe er das zum ersten Mal ausprobiert, seitdem ist es sein ganz besonderes Schätzchen: „Das hat nur einen Gang, damit kann ich jeden Rennradfahrer abziehen.“

Viele seiner Modelle fährt Berndt noch aktiv

Auch wertvolle Modelle zieren seine Sammlung: Zum Beispiel ein Lastenfahrrad, das einst allein einen Wert von 5500 D-Mark hatte. Viele seiner Modelle fährt er noch aktiv, andere seit Jahren nicht mehr. „Aber ich sehe das pragmatisch: Im Prinzip sind die Räder Gebrauchsgegenstände.“ Nur Mountainbikes, die kämen ihm nicht ins Haus: „Viel zu langweilig.“