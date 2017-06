Vorhang auf für das Radsport-Spektakel am Rhein: Vor wahrscheinlich bis zu einer Million Zuschauern startet am Samstag die Tour de France in Düsseldorf. Tony Martin träumt vom ersten Gelben Trikot, Chris Froome vom Gesamtsieg, Marcel Kittel möchte die Atmosphäre genießen. Nur das Wetter könnte zum Stimmungskiller werden.

Düsseldorf. Gedränge vor der Bühne am Düsseldorfer Burgplatz, auch das Wetter spielte mit: Die Tour de France hat Donnerstagabend mit der offiziellen Teamvorstellung begonnen. Die deutschen Ex-Profis Marcel Wüst und Jens Voigt moderierten im Gespann und erstaunlich vielsprachig durch das Programm. Vor allem Voigt, das war zu spüren, genoss den Respekt der 198 Fahrer aus den 22 Teams, die am Samstag ab 15.15 Uhr in Düsseldorf beim Zeitfahren erstmalig in die Pedale treten. Voigt fuhr die Tour de France von 1998 bis 2014 - eine inspirierend lange Strecke von sportlicher Höchstleistung.

„Ich bin überwältigt, ich hatte Gänsehaut, als ich hier hoch gefahren bin. Ich bin geflasht von den vielen Fans, ihr seid super“, sagte der deutsche Topfahrer John Degenkolb aus dem Team Segafredo am Donnerstag voller Vorfreude. Gefeiert wurde auch Rick Zabel, Sohn von Erik Zabel, dessen legendäre sechs Grüne Trikots für den Punktbesten auf dieser Tour vom Tschechen Peter Sagan aus dem Team Bora Hansgrohe angegriffen werden.

Derweil ist Tony Martin beim ersten Start der Tour auf deutschem Boden seit 30 Jahren bereit für seinen großen Traum in Gelb: für den Weltmeister zählt beim Zeitfahren vom Samstag vor einem erhofften Millionen-Publikum nur das Gelbe Trikot. „Seit Jahresbeginn denke ich nur an diesen Tag. Das ist für mich das große Highlight. Die Chance, als deutscher Fahrer in Deutschland ins Gelbe Trikot zu fahren, wird nicht mehr wiederkommen“, sagte Martin am Donnerstag voller Vorfreude.

Auf den ersten 14 von insgesamt 3540 Kilometern der 104. Frankreich-Rundfahrt ist Martin der große Favorit. Der 32-Jährige fürchtet dabei weder schlechtes Wetter noch die erdrückende Erwartungshaltung. „Ich habe gelernt mit Druck umzugehen. Ich bin total entspannt“, ergänzte Martin und will den Startschuss für eine große Radsport-Party geben, die Düsseldorfs Oberbürgermeister Thomas Geisel am Donnerstag bei der dreistündigen Ouvertüre einläutete. „Jetzt endet die Vorfreude und es steigt die echt Freude“, rief Geisel den mehreren Tausend Radsport-Fans zu und parlierte auch mit einigen Sätzen auf französisch.

Die Vorfreude der 16 deutschen Tour-Teilnehmer auf das Heimspiel ist gewaltig. „Es fetzt. Die Tour ist generell der Wahnsinn, jetzt kommt der Wahnsinn nach Deutschland. Ich bin stolz, ein kleiner Teil dieser Entwicklung zu sein. Ich möchte die Atmosphäre genießen“, sagte Marcel Kittel aus dem Team Quickstep, der sich auf den folgenden Flachetappen wieder Sprintduelle mit seinem deutschen Rivalen Andre Greipel aus dem Team Lotto Soudal liefern will. 20 Etappensiege hat das Duo seit 2011 eingefahren und maßgeblich an der Radsport-Renaissance in Deutschland beigetragen.