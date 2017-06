Verkehrsministerium richtet zum Grand Départ in Düsseldorf Anfang Juli Flugverbot ein. Der reguläre Flugbetrieb geht weiter.

Düsseldorf. Während des Auftaktes der Tour de France gilt im Luftraum über der Düsseldorfer Innenstadt ein Flugverbot. Dies hat das Bundesverkehrsministerium angeordnet. Wie die Deutsche Flugsicherung (DFS) weiter mitteilte, sind davon Drohnen, ferngesteuerte Flugmodelle und Sichtflüge mit Privatmaschinen betroffen. Das Verbot gilt am Samstag (1. Juli) von 13 bis 20 Uhr und am Sonntag (2. Juli) von 10 bis 14.30 Uhr bis zu einer Höhe von 800 Metern in einem Radius von 3,7 Kilometern rund um die Tonhalle. Der reguläre Flugbetrieb in Düsseldorf ist nicht betroffen.

Wie DFS-Sprecher Michael Fuhrmann auf Nachfrage erläuterte, diene das Verbot nicht nur zur Abwehr möglicher Terroranschläge. Es solle auch eine Überfüllung des Luftraums verhindert werden. Immerhin könnten viele Menschen auf die Idee kommen, sich den Start des größten Radsportereignisses der Welt mit Hilfe von Drohnen oder anderen Fluggeräten von oben anzuschauen.

Laut Fuhrmann hat der Betrieb von Drohnen drastisch zugenommen. Immer häufiger berichten Piloten demnach von Fällen, in denen es fast zu Zusammenstößen mit diesen Fluggeräten gekommen wäre. 2015 wurden 14 Fälle gemeldet, 2016 waren es bereits 64.

Zeitlich befristete Flugbeschränkungen wie beim Grand Départ in Düsseldorf gelten auch beim G20-Gipfel in Hamburg am 7. und 8. Juli. Daneben gibt es zahlreiche Bereiche, in denen die Betreiber unbemannter Fluggeräte auf dauerhafte Verbote zu achten haben. So müssen Drohnen einen Mindestabstand von 100 Metern zu Bundesstraßen einhalten. Das Überfliegen von Menschenansammlungen ist generell nicht erlaubt. In einem Radius von 1,5 Kilometern rund um Flughäfen gilt für Drohnen ebenfalls ein Flugverbot. Sensible Bereiche wie Einsatzorte von Polizei und Rettungskräften sind für Fluggeräte auch tabu. So steht es in der neuen Drohnen-Verordnung, die seit April in Kraft ist.

Im Strafgesetzbuch ist zudem nachzulesen, dass Privatgelände nicht gefilmt oder fotografiert werden darf – ob die Aufnahmen aus der Luft oder am Boden gemacht werden, spielt dabei keine Rolle.