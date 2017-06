Sicherheit geht vor: Beim Start der Tour in Düsseldorf und Umgebung dürfen keine Drohnen fliegen. Denn sie sind über sensiblen Bereichen, Menschenansammlungen, Hauptverkehrswegen und in der Nähe von Flugplätzen, verboten.

Düsseldorf. Stadt und Polizei haben das Thema Drohnen angesichts nahender Großveranstaltungen wie der Tour de France auf dem Schirm, bestätigte Ordnungsdezernent Christian Zaum am Mittwoch im Fachausschuss auf Anfrage der CDU. Die hatte sich gesorgt, dass umherfliegende Drohnen gar zur „Terrorgefahr“ werden könnten – etwa beim Grand Départ, der Rheinkirmes oder beim Frankreichfest.

Für wie real die zuständige Polizei diese Gefahr hält, hat sie aus Geheimhaltungsgründen auch der Stadt auf Anfrage nicht mitgeteilt. Die von Zaum zitierte neue Drohnen-Verordnung des Bundesverkehrsministeriums jedoch lässt rechtlich keine Zweifel: Verboten ist danach der Betrieb von Drohnen oder Modellflugzeugen unter anderem über sensiblen Bereichen, Menschenansammlungen, Hauptverkehrswegen und in der Nähe von Flugplätzen, heißt es da. Also dürfen sie auch entlang der beiden Etappen-Strecken der Tour de France am 1. und 2. Juli nicht in die Luft steigen. A.S.