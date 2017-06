Herr Sörgel, Radprofi Tony Martin glaubt in einer NDR-Doku, inzwischen seien 98 Prozent der Radprofis bei der Tour de France sauber, also frei vom Einsatz von Dopingmitteln. Was sind Ihre Erkenntnisse?

Können Sie sich noch am Sport ganz allgemein erfreuen? Und was entgegnen Sie jenen hier in Düsseldorf, die sagen: Die Tour interessiert mich nicht, es sind ohnehin alle gedopt.

Sörgel: Ich werde mir mit Sicherheit nicht den Termin im TV vormerken, dazu ist mir der Radsport nicht wichtig genug, aber ich muss andererseits auch zugeben, dass die schönen vielfarbigen Trikots, alles schön zusammengezoomt, und später auch die schönen Landschaften den Blick auf die Mattscheibe wert sind. Da rechne ich dann nicht nach, wie viele Milligramm EPO, Anabolika oder Asthmamittel gerade durch die Landschaft fahren.

Kann man die Tour ohne Präparate, die auf der Liste stehen, biologisch überhaupt bewältigen?

Sörgel: Wenn man ganz vorne mitfahren will, muss wirklich alles stimmen. An der Leistungsoptimierung wird mit hoher Professionalität von Trainern, über Physiotherapeuten bis hin zu Ernährungsexperten gearbeitet. Zusammen mit Ärzten tunen sie den Körper für die hohen Belastungen. So wird das Gewicht – notfalls mit Appetitzüglern- genau kontrolliert, der Wasserhaushalt genau justiert, kein Gramm zu viel oder zu wenig darf auf die Waage kommen. Und natürlich werden alle möglichen Nahrungsergänzungsmittel, Mineralien und Vitamine in den Körper gepumpt – so viel wie halt rein geht. Da das heute alle so machen, kommt es dann doch wieder auf den kleinen Tick mehr an Leistungsfähigkeit an, und der wird mit Dopingmitteln in niedrigen, nicht nachweisbaren Mengen und Kombination verschiedener Stoffe erreicht. Natürlich im Vorfeld alles schon mal an Wasserträgern getestet. Am Samstag sind sie dann wieder am Start, gürtelschlank, nein richtig dürr.