Beim Kauf eines Rennrads muss alles stimmen. Unser Autor hat sich beraten lassen. Ein Erfahrungsbericht zehn Tage vor dem Radsport-Event in Düsseldorf.

Düsseldorf. Körpergröße, Schrittlänge, Schulterbreite, Armlänge – bevor ich mir ein passendes und optisch ansprechendes Rennrad aussuchen kann, wird all das zunächst an mir vermessen und notiert. Denn ein Rennrad, so wie es die Radprofis beim Grand Départ in Düsseldorf (1. Juli) und im weiteren Verlauf der Tour de France nutzen, wird grundsätzlich dem Fahrer angepasst. Erst später werden kleinere Korrekturen in Bezug auf Sitzposition, Sattelhöhe und Lenkereinstellung vorgenommen. „Die Größe des Rahmens ist das Wichtigste“, erklärt Andrew Walker vom Fahrradgeschäft „La Bici“ im Düsseldorfer Stadtteil Oberkassel.

„Bikefitting“ nennt sich dieser Prozess. Entscheidend ist der richtige Rahmen. Neben dem Unterschied des Materials zwischen Carbon und Aluminium ist dabei vor allem die Bestimmung von „Stack“ und „Reach“ von Bedeutung. „Stack“ (Bauhöhe) bezeichnet den vertikalen Abstand zwischen Tretlagermitte und Mitte Oberkante des Steuerrohrs, „Reach“ (Reichweite) bestimmt den horizontalen Abstand zwischen den beiden Punkten. Walker schaut bei meiner ersten Sitzprobe im Sattel genau hin: „Wenn das Pedal ganz unten ist und der Fuß mit dem vorderen Teil auf dem Pedal liegt, muss das Bein noch leicht angewinkelt sein“, sagt der 49-Jährige. Das ist der Fall – und deshalb kann ich nun eine Probefahrt durchführen.

Andrew Walker (r.) berät Tobias Kemberg bei der Rahmenwahl.

Mein erster Eindruck auf dem rund neun Kilogramm leichten und 2600 Euro teuren Carbon-Rad ist solide. Das Fahrgefühl ist grundsätzlich gut, aber die Sitzhaltung ist nicht optimal. Um es so zu sagen: Es ist ein wenig unbequem. „Sie sitzen mit dem Oberkörper zu gebeugt, benötigen daher einen größeren Rahmen“, analysiert der Radexperte. Ansonsten drohen über kurz oder lang Rückenschmerzen. Zudem sehe ich in Fahrposition den Schnellspanner des Vorderrades noch. Bei optimaler Haltung und Höhe müsste dieser für mich durch den Lenker verdeckt sein. Anpassungen über den Vorbau, das Verbindungsstück zwischen Lenker und Gabelschaft, genügen in diesem Falle nicht.

Aluminium ist unnachgiebiger und sorgt für anderes Fahrgefühl

Mein zweiter Versuch findet auf einem 1600 Euro teuren Rad mit Aluminiumrahmen statt. „Dieses Material ist steif, gibt wenig nach“, sagt Walker. Das Verhältnis von „Stack“ und „Reach“ passt mit etwas größeren Rahmen ebenfalls. Während der Probefahrt durchs Viertel bemerke sogar ich als Laie den Unterschied zwischen Carbon und Aluminium. Dieses ebenfalls rund neun Kilogramm leichte Rennrad ist im Vergleich zur Carbon-Variante unnachgiebiger, das Fahrgefühl ist nicht schlecht, grundsätzlich aber doch ein anderes. Dafür sehe ich den Schnellspanner nicht mehr – also stimmen Rahmengröße und meine Sitzposition jetzt.

„Ich würde Ihnen jetzt noch einen schmaleren Lenker empfehlen“, erklärt mir der Experte. Das verringert den Luftwiderstand, weil die Arme so eine gerade Linie zu meiner Schultern bilden würden. „Es fängt beim Rahmen an. Da muss alles stimmen. Die weiteren Teile eines Rennrades können immer auf den Fahrer angepasst werden“, sagt Walker. Rennräder mit einem Carbon- oder Alurahmen bestehen nicht ausschließlich aus diesem Material. An bestimmten Stellen nutzen Hersteller mit Alurahmen auch Carbon und umgekehrt. Bei der Tour de France gehen alle 198 Rennradfahrer mit Carbon-Rädern an den Start.

Wissenswert

„LA BICI“ Zusätzlich zu „Stack“ und „Reach“ sollte ein Radsportler seine eigene Vorbaulänge sowie die vertikale und die horizontale Position des Sattels in Bezug zum Tretlager kennen. Die Rahmenhöhe hat nach heutigem Verständnis als Bezugsgröße ausgedient. Das 2003 eröffnete eine Radsportgeschäft von vielen in Düsseldorf gehört dem ehemaligen Profi Sven Teutenberg, der in Düsseldorf geboren wurde und in die Tour-Organisation eingebunden ist. 2001 nahm der 44-Jährige an der Tour de France teil und belegte im Gesamtklassement am Ende Rang 80.

Mein Fazit: Ein Rennrad mit Carbon-Rahmen fährt sich in der Regel besser, ist aber entsprechend teurer. Das Verhältnis von „Stack“ und „Reach“ muss passen, sonst geht der Fahrspaß schnell verloren. 3540 Kilometer von Düsseldorf nach Paris möchte ich aber selbst auf einem Profi-Rennrad nicht zurücklegen.