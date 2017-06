Der erhoffte Mitgliederzuwachs wäre eine der positiven Randerscheinungen des Grand Depart.

Düsseldorf. Am 1. Juli startet die Tour de France vom Rheinufer aus zu ihrer 3540-Kilometer-Reise nach Paris. Die ganze Sportwelt wird zusehen. Nur: Wie sieht eigentlich der „Alltag“ des Düsseldorfer Radsports aus? Wie geht’s nach der großen Party weiter?

Vom Grand Depart in ihrer Heimatstadt erhoffen sich die Vereine der Landeshauptstadt neue Impulse, neuen Schwung. Den können sie auch gebrauchen. Denn die Jahre nach dem Radsport-Boom um das Team Telekom und Jan Ullrichs Tour-Triumph 1997 waren auch in Düsseldorf schwierige Jahre. Doping, Skandale, Betrügereien, Prozesse: Eine gesamte Sportart fuhr in die Krise. Sascha Grünewald, Vorsitzender des Radsportbezirks Düsseldorf, zu dem auch der Kreis Neuss und Ratingen gehören, nennt Zahlen: „Im Jahr 2015 hatten wir den absoluten Tiefststand. Da hatten unsere Vereine zusammen gerade mal noch 1007 Mitglieder.“

Zum Vergleich: 2007, als der große Rückgang begann, waren es noch 1178. Inzwischen sieht’s ganz so aus, als sei die Talsohle durchschritten. Aber 1028 Mitglieder Ende März 2017 reichen noch nicht aus, um von einem echten Aufschwung zu sprechen. „Der Tour-Start in Düsseldorf ist eine Supersache für den Radsport, die Stadt und die Umgebung,“ formuliert es Jupp Heithorn, Vorstandsmitglied des RC Düsseldorpia, stellvertretend für die Erwartungen vieler Vereinsmitglieder in der Landeshauptstadt.

Kidd haben Veranstaltungsreihe „Petit Depart“ gut angenommen

Die Vorfreude auf den Grand Depart ist überall spürbar. „Wir sind begeistert“, sagt auch Sascha Grünewald, der nicht nur Bezirkschef ist, sondern auch Vorsitzender der SG Radschläger. Er bräuchte in diesen hektischen Tagen vor dem Tour-Gastspiel oft zwei bis drei Telefonhörer gleichzeitig, um alle Fragen rund um das große Spektakel sofort beantworten zu können. Er kümmert sich beispielsweise um das „Team Association Cycliste de Düsseldorf/Büttgen“, eine Renngemeinschaft von Fahrern der SG Radschläger und des VfR Büttgen, die schon mit ihrem Namen in der Bundesliga als Werbeträger für den Tour-Auftakt unterwegs ist. Aber das ist nur ein kleiner Teil seiner Arbeit.

Mehr noch beansprucht ihn die Organisation des „Petit Depart“. Diese Veranstaltungsserie, bei der in sechs Stadtteilen Kinder der Jahrgänge 2005 bis 2008 unter fach- und sachkundiger Anleitung ihr Radsport-Talent testen können, ist schon längst ein großer Erfolg. Teilweise über 100 Kids waren bei den bisherigen „Rennen“ dabei. Und das mit großer Begeisterung. Den Besten winkt als Belohnung eine einjährige kostenlose Mitgliedschaft in einem der Düsseldorfer Radsportvereine. Schon jetzt planen die Organisatoren eine Fortsetzung der Serie im kommenden Jahr - damit der Abschied der Tour de France aus Düsseldorf nicht das Ende eines kurzfristigen Modetrends markiert.

