Die Polizei bietet mit den Schulen eine Radfahrausbildung für alle vierten Klassen an.

Düsseldorf. „Seid bitte pünktlich um 10 Uhr mit Helm und Rad am Schultor“, bittet Klassenlehrerin Karen Krüger die 27 Schüler der 4C der Gutenberg-Grundschule an der Grafenberger Allee. Und ergänzt: „Das freut Herrn Wollziefer.“ Herr Wollziefer, das ist Polizeihauptkommissar Michael Wollziefer. Seit 24 Jahren ist er in der Abteilung Verkehrsunfallprävention/Opferschutz beschäftigt. Mit vier Kollegen ist er unter anderem für die Radfahrausbildung an den 86 Grund- und zehn Förderschulen zuständig. Die steht im 4. Schuljahr auf dem Lehrplan.

Die 4c der Gutenbergschule kommt pünktlich ans Tor. Allerdings sind die Schüler heute Vormittag aufgeregter als sonst. Es ist schließlich die dritte und damit letzte PraxisDoppelstunde mit dem Polizeibeamten. Am Ende wird klarer sein, wer den Fahrradpass bald bekommen wird.

Vier Mütter und zwei Väter stehen ebenfalls an der Grafenberger Allee bereit, um das Radfahrtraining zu unterstützen. „Ohne einen Teil der Eltern als Begleitung geht das nicht“, sagt Wollziefer. Er gibt das Kommando, die Kinder müssen zunächst ihre Räder schieben. Hintereinander überqueren sie die Grafenberger Allee. Dann geht es in die Altenbergstraße Richtung Limburgstraße. Die Grafenberger Grundschüler haben den Vorteil, dass sie auf einer echten Straße im echten – wenn auch hier sehr ruhigem – Verkehr üben können. In anderen Vierteln – beispielsweise bei den Grundschulen Jahnstraße in Friedrichstadt – finden die Vorübungen zwar auf dem Schulhof statt, das Praxistraining aber auf dem Gelände der Jugendverkehrsschule Rath am Rather Broich. Dorthin müssen die Kinder dann mit Bussen fahren, ein größerer Aufwand.

Zurück zur Limburgstraße in Grafenberg. Hier beginnt nun die Praxis. „Auf einer echten Straße haben die Kinder mehr Respekt“, sagt Wollziefer. Mit dem Megaphon in der Hand gibt er der 4c die heutige Aufgabe. Sie sollen die Limburgstraße entlang fahren und dann entscheiden, ob sie an der Einmündung Kieselstraße in diese links abbiegen oder geradeaus weiterfahren und dann wieder umkehren. „Entscheidet selber!“ sagt der Polizist und macht noch eine Ansage: „Kommt ein Klassenkamerad von rechts, hat der Vorfahrt. Ob man den mag oder nicht.“ Die Kinder ziehen die Helme an, treten nun in die Pedale. Anfahren, Anhalten. Abbiegen. Abstand halten. Was sie in den vergangenen Wochen auch in der Theorie mit Klassenlehrerin Karen Krüger gelernt haben, müssen sie heute bedenken und anwenden. Das läuft anfangs nicht so gut. Vor allem beim Linksabbiegen fahren viele Kinder noch in viel zu kleinem Bogen in die Kieselstraße hinein.