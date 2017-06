Strecken, gute Zuschauerplätze, Events, Zeitpläne: Die wichtigsten Infos zum Grand Départ mit den Etappen Samstag und Sonntag.

Düsseldorf. Vorgeplänkel adé, jetzt geht’s endlich rund: Mit der Tour de France ist am Samstag und Sonntag die größte Sportveranstaltung der Welt in diesem Jahr in Düsseldorf zu Gast. Eine einmalige Gelegenheit, die 198 Rad-Rennfahrer gleich mehrfach einzeln und im Pulk (Peloton) live und aus nächster Nähe zu erleben. Zugleich ist das Großereignis mit jeder Menge Einschränkungen für die Bewohner etlicher Stadtteile entlang der Strecken verbunden. Hier die wichtigsten Fragen und Antworten.

Wann und wo läuft die erste Etappe?

Am Samstag trainieren die Fahrer auf der 14 Kilometer langen Strecke ab 12.45 Uhr, um 13.45 Uhr rollt die große Werbekarawane an der Messe los. Die erste Etappe startet dann um 15.15 Uhr an der Messe (da ist auch das Ziel), im Minutentakt geht je ein einzelner Fahrer auf die Strecke (der letzte radelt um 18.32 Uhr los).

Wo kann man gut zuschauen?

Sperrungen am Samstag Die Sperrungen und der Durchgangsverkehr am Samstag. (PDF / 2,49 MB) Herunterladen

Prinzipiell an der gesamten Strecke, die von der Messe am Rhein entlang über Oberkasseler- und Kniebrücke zur Kö, Heine-Allee und wieder zurück zur Messe führt. Viel Platz ist entlang der Cecilienallee und der Rotterdamer Straße.

Wo gibt’s besondere Events?

Eventplan am Sonntag Eventplan am Sonntag, Etappe 2 (PDF / 9,96 MB) Herunterladen

Im Eventprogramm heraus ragt das „Festival du Tour“ am Landtag mit Bühnen, Gastro-Ständen und Public Viewing. Viel davon gibt es auch auf dem Burgplatz, der Picknickwiese im Hofgarten, der Bürgerwiese im Rheinpark (Höhe Kennedydamm) und am Südende der Kö. Am Abend steigt im Ehrenhof vor 15 000 Zuschauern das Open-Air-Konzert von Kraftwerk, (Einlass: 17 Uhr, Vorgruppe Air, 19.30 Uhr; Kraftwerk ab 21 Uhr).

Wie kommt man am besten an die Strecke?

Nicht mit dem Auto, die sind entlang der Strecke und auf allen zu ihr führenden Straßen ausgeschlossen. Die U-Bahnen fahren regulär, umgeleitet werden nur die Straßenbahnlinien 706 und 709. Per Fahrrad ist die Altstadt von Süden aus (Apolloplatz) zu erreichen. Zwischen Oberkasseler Brücke und Messe ist die Strecke am Rhein für Radler gesperrt.