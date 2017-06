Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) begleitet den Tour-Auftakt positiv, auch wenn es für Radfahrer noch viel zu verbessern gilt.

Düsseldorf. 2400 Mitglieder stark ist die Radfahrerlobby des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) Düsseldorf. Trotz kritischer Stimmen zum Auftakt der Tour de France in Düsseldorf innerhalb der eigenen Reihen, begleitet der ADFC die Großveranstaltung mit viel ehrenamtlichem Engagement und Vorfreude. „Alles, was die Fahrradbegeisterung nach vorne bringt, ist super!“, sagt Lerke Tyra, stellvertretende ADFC-Vorsitzende in der Landeshauptstadt.

„Wir sind ja nicht nur für den Radsport und -tourismus da, sondern in erster Linie setzen wir uns für den Alltagsradler ein“, macht die 62-Jährige deutlich. Deshalb stellt sie das Motto vom „Grand Départ für alle“ auf. Der Verein nehme daher Oberbürgermeister Thomas Geisel beim Wort, der erklärt hatte, dass die Veranstaltung positive Effekte für den Alltagsradverkehr bringen soll. Noch aber sei davon, so Lerke Tyra, zu wenig zu sehen. „Da sind wir ungeduldig.“ Damit spricht sie das zwar geplante aber noch lückenhafte Hauptwegenetz an, fehlende Radstraßen und zu wenig Tempo-30-Zonen. Und im kürzlich erschienenen bundesweiten ADFC-Fahrradklimatest geben die mehr als 1000 Düsseldorfer ihrer Stadt nur die Note 4,2.

Wünsche: 1000 neue Fahrradbügel und ein Übungsplatz für Kinder

Tyra fasst die Hauptkritikpunkte zusammen: „Die größten Schwächen im Vergleich zu ähnlichen Städten gibt es bei Konflikten mit Fußgängern, der Erreichbarkeit des Stadtzentrums und insgesamt der Akzeptanz von radfahrenden Menschen als Verkehrsteilnehmer.“ Deren Anteil liegt zurzeit bei 15 Prozent (2008 noch bei 12,5), Ziel des ADFC sind aber 25 Prozent.

Die Möglichkeit sei da. Düsseldorf könnte eine tolle Stadt für Radfahrer sein, die Distanzen seien überschaubar. Lerke Tyra kam von Hamburg nach Düsseldorf, „hier habe ich über 40 Jahre lang gelernt, mich mit dem Rad irgendwie durchzufummeln, weil man den Autoverkehr bevorzugt hat“. Nun sieht sie Besserung.

Der Kontakt zwischen ADFC und Stadt im Vorfeld des Grand Départ sei sehr gut. Man habe sich sehr über die Verleihung des städtischen Umweltpreises 2016 gefreut und auch darüber, dass OB Geisel inzwischen Mitglied des Vereins ist.

Zum großen Radspektakel bietet der frankophile ADFC-Tourenleiter Bruno Reble mehrfach sonntags Jedermann-Touren auf der Prolog-Strecke vom 1. Juli an. Treffpunkt ist dann das „Café Velo“ am Rathaus. „Das Café finden wir als Treffpunkt übrigens toll, es wäre schön, wenn es nach dem Grand Départ weiterlaufen kann“, sagt Lerke Tyra. Beim zweitägigen Festival am Tour-Wochenende wird der ADFC sich am Landtag beim großen Rahmenprogramm mit Quiz und Infos beteiligen.

Aber der ADFC wünsche sich eben einen „handfesten Gewinn vom Grand Départ“. Tyra spricht von 1000 neuen Fahrradbügeln oder einem Übungsplatz für Kinder. Auch darüber spreche der Verein zurzeit mit der Stadt.