Es gibt ein großes Programm mit Livemusik, Sport und Action zur ersten und zweiten Tour-Etappe.

Düsseldorf. Auf der Wiese am Landtag zwischen Apolloplatz und Rheinturm wird beim Festival du Tour der Grand Départ sportlich gefeiert: Mit Informationen rund um das Fahrrad, einem bunten Bühnenprogramm und vielen Mitmach-Aktionen. Und die Tour bleibt dabei stets im Blick – durch Übertragung auf einer LED-Wand sind die Fans bei beiden Etappen in und um Düsseldorf immer auf der Höhe des Geschehens. Die Veranstaltung findet statt am: Samstag, 1. Juli, von 11 bis 21 Uhr und Sonntag, 2. Juli, von 9.30 bis 19 Uhr. Ein Hotspot ist zudem am 1. Juli auch der Burgplatz mit LED-Wand und einem Bühnenprogramm von 12 bis 21 Uhr.

„Das Festival du Tour wird mit seinem zweitägigen, vielfältigen Aktions- und Informationsangebot ein Magnet für die Zuschauer des Grand Départ sein. Dort können die Radsportfans sogar ihren Idolen ganz nahe sein, denn die neutralisierte Strecke nach dem Start der zweiten Etappe führt quer durch das Festivalgelände“, freut sich Oberbürgermeister Thomas Geisel.

Auf der Landtagswiese werden unter anderem die schönsten Radfahr-Feriengebiete des Landes vorgestellt. Beim ADFC, dem Bund Deutscher Radfahrer und bei der Deutschen Sporthilfe gibt es Mitmach-Aktionen rund um das Zweirad. Die Polizei informiert zum Thema Sicherheit und in einer Waschanlage kann das eigene Rad gesäubert werden.

Wegen der temporären Straßensperrungen anlässlich der beiden Tour-de-France-Etappen in der Düsseldorfer Innenstand wird den Gästen empfohlen, die Hotspots und Aktionsflächen mit dem ÖPNV, dem Rad oder zu Fuß anzusteuern. Red