Die Westdeutsche Zeitung blickt in ihrer Serie auf vier ereignisreiche Tour-de-France-Jahre zurück: 1977, 1987, 1997 und 2007.

Düsseldorf. Der Sommer 1977 war auch in Deutschland ein heißer Sommer. Aber das war nicht der Grund dafür, dass das ganze Land von einem bis dahin unbekannten „Gelbfieber“ befallen wurde. Dafür sorgte ein 22 Jahre junger, blonder Frankfurter: Dietrich Thurau, erst kurz zuvor Profi geworden, ging erstmals an den Start zur Tour de France, riss mit seinem Sieg im Prolog sogleich das gelbe Trikot an sich – und gab es 15 Tage lang nicht wieder her.

Jede Redaktionskonferenz einer deutschen Zeitung begann in jenen Tagen mit der Frage: „Ist er noch vorne?“ Der Traum vor ersten Triumph eines deutschen Fahrers ging in den Alpen zwar zu Ende, aber Dietrich Thurau hatte mit seiner Fahrt auf den fünften Platz im Endklassement gezeigt, welche Begeisterung die Tour auch hierzulande auslösen kann.

Niemand hatte dieses Debüt damals für möglich gehalten. Nicht einmal Dietrich Thurau selbst. „Pyrenäen und Alpen hatte ich zuvor noch nie gesehen“, erzählte er später einmal. Zwar hatte er als Bahnfahrer jede Menge nationale und internationale Titel gesammelt, war ein Super-Zeitfahrer und konnte auch im Sprint mit den Besten mithalten, aber die Berge würden bei der Tour viel zu hoch für ihn sein. Da waren sich alle einig.

„Mein Ziel war der Prolog in Fleurance. Darauf hatte ich mich wochenlang speziell vorbereitet“, beschreibt er sein Training vor dem Tour-Debüt. Und es klappte: Nach gut fünf Kilometern lag er wenige Sekunden vor seinem Teamkollegen Gerrie Knetemann und dem großen Eddy Merckx, der 1977 den Versuch unternahm, als bis dato erster Fahrer zum sechsten Mal die Tour zu gewinnen. Doch schon die zweite Etappe ging in die Pyrenäen. Und tatsächlich schlugen hier sogleich die Favoriten zu.

Beim Aufstieg zum Tourmalet setzte sich eine Gruppe ab. Mit dabei: Vorjahressieger Lucien van Impe aus Belgien, Frankreichs Hoffnung Bernard Thevenet, der zähe Niederländer Joop Zoetemelk, Thuraus Teamkollege Hennie Kuiper. Aber nicht nur Thurau hatte den Anschluss verpasst, auch Eddy Merckx fehlte in der Spitzengruppe. Der Belgier sah seine Chancen schwinden und stürzte sich wie der Teufel in die gefährliche Abfahrt, die er nach vielen Tour-Jahren bestens kannte. In seinem Schlepptau kam auch Thurau wieder nach vorne. Und nicht nur das: Vor dem Ziel in Pau hatte er sich wieder so weit erholt, dass er im Sprint den Stars erneut den Sieg wegschnappte.